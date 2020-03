Sự việc xảy ra vào khoảng 18h34 tối ngày 14/3. Nam thanh niên đi xe máy bị CSTT truy đuổi. Người này nhanh chóng bật cửa cuốn của công ty lên một đoạn rồi luồn qua. Cả người cả xe vào bên trong trót lọt.

Xe của lực lượng chức năng đi ngay sau nhưng không kịp chặn nam thanh niên. Chưa rõ cách giải quyết sau đó của hai chiến sĩ CSTT.

Chạy trốn CSTT, thanh niên luồn người qua cửa cuốn, chạy thẳng vào trong công ty

Trong khi đó, hành động của nam thanh niên đang bị chỉ trích trên mạng xã hội.

"Anh ta liều thật, chẳng may va đập vào đâu thì bản thân chịu đau trước tiên", thành viên Công Thành bình luận.

"Hành động hèn nhát! Chắc là có sai sót gì thì mới phải bỏ chạy như thế, chứ đàng hoàng thì đã đứng lại, dám làm dám chịu", một dân mạng khác viết.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc