Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng làm 3 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy lúc rạng sáng 28/10, tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến (ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) do bà Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ.

Hiện trường vụ cháy tiệm tạp hóa làm 3 người tử vong (Ảnh: Công an Đồng Tháp).



Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà bà Sương có 6 người, gồm: Bùi Thị Yến Sương, Nguyễn Thanh Hiền (chồng bà Sương), Nguyễn Trí Lai (con bà Sương), Nguyễn Thanh Phương (anh trai ông Hiền) cùng 2 người bạn của gia đình ở TPHCM xuống chơi.

...

Công an huyện Châu Thành cùng lực lượng chữa cháy TP Sa Đéc phải mất gần 3 tiếng mới dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa. 3 nạn nhân được đưa ra kịp ra ngoài bằng lối thoát hiểm gồm: vợ chồng và con của bà Sương. Các nạn nhân còn lại không thoát kịp nên tử vong tại hiện trường.

Vụ hỏa hoạn ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 4 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân Trí