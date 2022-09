Cháy quán Karaoke, ít nhất 7 người thương vong

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: plo.vn)



Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu 12 người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke AP nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An).

Vào khoảng 21 giờ ngày 6/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 03 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ chiến sỹ tham gia cứu chữa.

...

Gần 1 tiếng sau, đám cháy đã được không chế. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được 12 người. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy đang kiểm tra kỹ lưỡng xem có ai bị ngất xỉu mắc kẹt phía bên trong hay không.

Theo một nguồn tin, vụ việc khiến ít nhất 7 người thương vong.

Hiện, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đang chốt trực tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như thống kê số lượng người thương vong.

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về công tác cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy này./.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: Việt Nam Plus