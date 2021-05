"Cháy mắt" clip Ngọc Trinh diện áo mặc như không khoe da thịt lõa lồ bên Vũ Khắc Tiệp, xem clip mà toát mồ hôi vì lo hớ hênh

Nói về mỹ nhân chịu hở bạo khoe da thịt trong showbiz Việt chắc không ai vượt qua Ngọc Trinh, cứ ở bên Vũ Khắc Tiệp thì "Nữ hoàng nội y" lại "hư hỏng" hơn mấy bậc. Tối ngày 23/5, đôi bạn thân gây sốc khi tung bộ ảnh chụp tại biệt thự 50 tỷ đồng của Ngọc Trinh. Trong khi Vũ Khắc Tiệp diện đồ thanh lịch theo phong cách Chủ tịch thì "Nữ hoàng nội y" giật hết spotlight vì chiếc áo... mặc như không mặc.

Ngọc Trinh diện áo cắt xẻ cực bạo, nhìn như quấn vài chiếc dây vào người để phô diễn gần như toàn bộ da thịt và vòng 1 ngồn ngộn đằng trước, thậm chí lộ luôn cả chân ngực trước ống kính. Không thể phủ nhận "Nữ hoàng nội y" có thần thái sang chảnh và body chuẩn đét nhưng trong clip hậu trường, dân tình nhiều phen thót tim vì nếu sơ hở nhẹ vài động tác thôi là lộ hàng ngay và luôn.

Dù Ngọc Trinh vốn chuộng phong cách nóng bỏng, "chặt chém" hàng đầu Vbiz rồi nhưng dân mạng góp ý cho rằng "Nữ hoàng nội y" nên tiết chế hơn để tránh để lộ những hình ảnh phản cảm, hở bạo vượt quá giới hạn.

Clip: Hậu trường Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp chụp ảnh tại biệt thự 50 tỷ đồng, nhìn khoảnh khắc quay cận mà dân tình lo sợ “Nữ hoàng nội y” sẽ lộ hàng

Màn "thả rông" phô diễn vòng 1 của Ngọc Trinh đã giật hết spotlight trong khung ảnh "sống ảo" cùng bạn thân

... Cứ ở bên Vũ Khắc Tiệp thì độ hở bạo của Ngọc Trinh ngày càng tăng khiến dân tình đưa ra loạt ý kiến trái chiều, người thích thú, kẻ chê bai

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh còn gây chú ý vì có cách tạo dáng quá sức thân mật

Mỗi khi Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp tung ảnh "sống ảo", dân tình lại ngượng "đỏ mặt" vì màn ăn diện hở bạo của "Nữ hoàng nội y" và cách tạo dáng thân mật quá đà của ông bầu Venus

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn