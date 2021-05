Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, lửa cháy xuất phát từ xưởng sản xuất bóng đèn Leb, sau đó lan nhanh ra các khu vực xung quanh. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh. Nhận được thông tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an Hải Phòng) đã cử 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khoanh vùng và cơ bản dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoàng Ngọc

Nguồn tin: Báo Tin tức