Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy may mặc xuất khẩu

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, nhà máy may mặc xuất khẩu Sunny Apparel Vina được xây dựng tại lô CN16 + CN17 thuộc Cụm công nghiệp Phù Việt ở xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) với diện tích đất sử dụng khoảng 18.600m2.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 69,36 tỷ đồng; công suất nhà máy khoảng 5 triệu sản phẩm/năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án do Công ty Citi Fox Inc (trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án là sản xuất hàng may mặc (trừ trang phục từ da lông thú). Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và đi vào hoạt động vào quý IV/2022.

...

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục, triển khai dự án theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án để tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây dựng