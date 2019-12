Chánh án tòa huyện lộ clip “nóng” với nữ kế toán: Video và hình ảnh nhạy cảm có bị lan truyền?

Đó là câu hỏi được nhiều người quan tâm kể từ khi thông tin ông Đinh Lâm Xướng, Chánh án TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lộ clip “nóng” với nữ kế toán thuộc cấp.

Theo tìm hiểu, từ cách đây hơn 3 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá nhận 1 clip “nóng” tố cáo ông Xướng quan hệ với bà Đ.T.K.C, kế toán của TAND huyện ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính.

Ngay sau đó, Huyện ủy Minh Hóa đã vào cuộc xác minh người trong video là ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án và bà Đ.T.K.C, kế toán của TAND huyện này. Các cơ quan chức năng xác minh đoạn video là thật và không bị cắt ghép. Theo đoạn video được quay lại, ông Xướng và bà C. đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục bất chính ngay tại phòng làm việc của ông Xướng và ngay trong giờ làm việc.

Bước đầu ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng biện hộ do mình say rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Có thể nói, từ trước tới nay, dư luận xã hội đã “dậy sóng” bởi một số trường hợp cán bộ, lãnh đạo bị lộ clip “nóng”, thể hiện sự xuống cấp trầm trọng về lối sống và đạo đức.

Tuy nhiên, hầu hết các hình ảnh, clip nhạy cảm vì nhiều lí do khác nhau đã bị phát tán, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội; thì ở trường hợp này, đoạn clip “nóng” giữa ông Xướng và nữ kế toán thuộc cấp cho đến nay, không hề bị “rò rỉ” ra bên ngoài mà người tố cáo chỉ chuyển đến lãnh đạo tỉnh, huyện để làm bằng chứng tố cáo sự việc.

Trước đó, trao đổi với báo chí về thông tin có người cố tình theo dõi ông Xướng trong quá trình làm việc nên đã đặt chiếc camera trong phòng làm việc của ông này, vị Bí thư Huyện ủy Minh Hóa cho biết: “Cái này thì chịu rồi, không ai dám khẳng định, đây là chuyện nội bộ của họ.

Không ai chỉ đạo làm chuyện đó cả. Cũng không ai dám xuất đầu lộ diện về chuyện này. Cái clip đó được gửi lên tận Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra”.

Ngày 15/12, thông tin từ TAND tỉnh Quảng Bình, ông Đinh Lâm Xướng đã có đơn xin nghỉ phép 15 ngày và chờ quyết định kỷ luật từ Chánh án TAND Tối cao.

Đơn xin nghỉ phép của ông Đinh Lâm Xướng được gửi đến TAND tỉnh ngay sau khi Huyện ủy Minh Hóa công bố chính thức cách hết mọi chức vụ về mặt Đảng. Trong thời gian này, công việc của ông Xướng tạm thời do Phó Chánh án tiếp quản.

Liên quan đến sự việc ông Đinh Lâm Xướng lộ clip “nóng” với nữ kế toán thuộc cấp, sau khi vào cuộc xác minh, ngày 13/12, Huyện ủy Minh Hóa đã công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Lâm Xướng bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng gồm: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ TAND huyện.

Theo đó, ông Đinh Lâm Xướng đã có hành vi vi phạm đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng xấy đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan TAND huyện, tạo dư luận không tốt trong nhân dân…

Bà C. cũng đã bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng, về mặt chính quyền cũng sẽ bị xử lý tương ứng. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang làm quy trình.

