Chân dung V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh & điều thú vị từ tân binh xứ Nghệ

Tân binh xứ Nghệ

Năm 2019, Hà Nội B nhanh chóng được chuyển giao cho bóng đá Hà Tĩnh và khoác lên mình cái tên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên sự kiện đáng chú ý hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Từ số 0 tròn trĩnh, bóng đá Hà Tĩnh nhanh chóng bước chân vào bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Và với sự máu me của lãnh đạo cũng như tinh yêu bóng đá lớn lao từ phía người hâm mộ, nhiều người tin Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ cập bến V.League chỉ sau một thời gian ngắn.

Không để cho người hâm mộ Hà Tĩnh phải chờ đợi lâu, ngay trong mùa giải hạng Nhất đầu tiên tham dự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở thành thế lực khó đánh bại, là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng V.league. Không nằm ngoài dự đoán, đoàn quân HLV Phạm Minh Đức cán đích ở vị trí số 1 chung cuộc với thành tích giành 53 điểm sau 22 trận, bỏ xa đội về nhì Phố Hiến FC tới 18 điểm.

Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo sức hút thú vị ở V.League 2020

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau chức vô địch giải hạng Nhất chính thức trở thành tân binh V.League 2020, giấc mơ dài mấy thập kỷ của người hâm mộ Núi Hồng cuối cùng cũng thành hiện thực. Một trang sử mới đang vẽ ra trước mắt và người ta bắt đầu “hóng” xem, tân đại diện xứ Nghệ với sự hậu thuẫn mạnh mẽ liệu có làm nền điều bất ngờ lớn tại sân chơi số Việt Nam hay không?

Không ồn ào như người ta nghĩ

Trong buổi lễ tổng kết mùa giải hạng Nhất 2019, một lãnh đạo của Hà Tĩnh không ngần ngại phát biểu trước đông đảo người hâm mộ rằng tập đoàn Vingroup và phía tỉnh đang xây dựng đề án phát triển bóng đá Hà Tĩnh trong 10 năm tới. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về kinh tế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dược đánh giá là tân binh máu mặt nhất của V.League trong mấy năm gần đây.

Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó lại không như người ta nghĩ, HLV Phạm Minh Đức kiên định xây dựng nguồn nhân sự trẻ cùng triết lý “xây móng” thay vì “móc hầu bao” đưa về những hàng hiệu đã tạo dựng được tên tuổi.

“Rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm xin về Hà Tĩnh, nhưng tôi không lấy. Họ có kinh nghiệm nhưng đã ở bên kia sườn dốc. Nhiệt huyết và khát khao cống hiến đã không còn. Họ chỉ còn cái tên thôi. Khi xin về đây, tôi không nhận. Về khát vọng, những người này chưa chắc bằng được các cầu thủ trẻ”

Với quan điểm xây dựng đội hình là những cầu thủ trẻ đã khơi lên những hoài nghi rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải “đi trên dây” ở mùa giải 2020. V.League là đấu trường khốc liệt hơn nhiều so với hạng Nhất. Hãy nhìn bài học của Nam Định mùa giải 2018 và Viettel năm 2019, những tân binh V.League trong 2 mùa giải gần đây đã phải gồng mình hết “nấc” mới có thể trụ hạng thành công. Với Viettel, họ vung tiền mang về hàng loạt những bom tấn như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn… nhưng cuối cùng vẫn phải đua trụ hạnh ở những vòng đấu cuối.

Lão tướng Tấn Tài là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của tân binh V.League

Có thể với một người cá tính như HLV Minh Đức sẽ có những toan tính riêng hợp lý giúp cho đội bóng Núi Hồng đạt được mục tiêu trụ hạng đề ra. Thế nhưng, với nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm chinh chiến V.League, người hâm mộ Hà Tĩnh có lý do để lo lắng cho số phận của đội nhà ở mùa giải mới.

Cho đến nay, đội bóng xứ Cu Đơ đã mang về khá nhiều bản hợp đồng mới. Chẳng hạn như thủ môn Hoài Anh (Than Quảnng Ninh), Hoàng Lâm (HAGL), Văn Toản (Viettel), Viết Trường (Hà Nội), Tấn Tài (B.Bình Dương), Mạnh Dũng (SLNA), Anh Việt (Than Quảng Ninh), Jan Almeida Santos (Viettel), Antonio Pereira (tự do), Bruno Henrique (tự do)…

Đó là những nhân tố nội binh không mấy tên tuổi, thậm chí là còn rất lạ lẫm với phần đông người hâm mộ. Lão tướng Tấn Tài chính là bản hợp đồng nổi tiếng nhất của nhà tân binh V.league. Dù không còn ở độ tuổi sung sức nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn, Tấn Tài sẽ phải mang trọng trách dẫn dắt lứa đàn em còn “chân ướt chân ráo” tới sân cỏ V.League.

Bên cạnh đó, dàn ngoại binh mà đội bóng Núi Hồng mang về cũng được đánh giá là không mấy nổi bật như Jan Almeida Santos, Antonio Pereira, Bruno Henrique. Dàn ngoại binh sẽ thi đấu với áp lực không nhỏ bởi mục tiêu của nhà tân binh không gì khác là trụ hạng thành công.

Sức mạnh đội hình sẽ còn là dấu hỏi lớn từ phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với nhà cầm quân đầy cá tính người Hà Nội cùng thế đứng trên vai của một doanh nghiệp mạnh thì hãy tin rằng đội bóng Núi Hồng sẽ làm được điều bất ngờ thú vị, qua đó từng bước trở thành thế lực mới của bóng đá xứ Nghệ.



Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Thể thao TPHCM