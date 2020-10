Chân dung và lời khai "gây sốc" của nữ nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng tại ngân hàng Techcombank

Nữ nghi can Phùng Thị Thắng (ảnh nhỏ) và phòng giao dịch của Techcombank, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Thanh Niên



Ngày 11/10, Công an TP.HCM lấy lời khai Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang - nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú).

Thắng được biết đến qua các kênh YouTube, kênh truyền hình khi tham gia một vài gameshow và cũng đặt nghệ danh để định hướng vào showbiz. Gameshow nổi tiếng do Thắng tham gia như gameshow Thức Thức Danh Hài...

Theo lời khai ban đầu, với mong muốn được nổi tiếng để làm giàu nhanh chóng, Thắng dùng tiền đầu tư vào kênh youtube, tham gia các chương trình gameshow để khán giả quen mặt.

Tuy nhiên, dù đầu tư khá nhiều tiền nhưng Thắng vẫn không đạt được thành công. Trong khi đó, nợ nần chồng chất, không có tiền trả nên thời gian gần đây Thắng nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Thắng khai, bản thân chỉ muốn cướp được khoản tiền để trả nợ chứ không ngờ lại nhiều như thế.

Nghi can tham gia dự thi trong một chương trình game show. Ảnh: Vietnamnet



Trưa 10/10, Thắng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính đen, mặc áo dài tay, xách ba lô đi bộ đến chi nhánh ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú. Bị bảo vệ chặn lại vì ngân hàng đã nghỉ, cô xin vào trong "lấy đồ để quên".

Thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn, chuẩn bị đóng cửa. Cô ta đặt túi xách mở sẵn, để lộ nhiều bình gas mini, chai xăng, dây đèn nhấp nháy... nói "đây là bom", yêu cầu nhân viên ngân hàng "bước ra giữa phòng". Tiếp đó, Thắng lấy chai xăng, dụng cụ khò lửa dọa "cho nổ", buộc nhân viên nhà băng bỏ 2,1 tỷ đồng vào trong túi của mình.

Ôm túi đựng tiền ra ngoài, Thắng dùng dây cột cửa ngân hàng nhốt mọi người bên trong. Sau đó, Thắng nhảy lên chiếc taxi tẩu thoát về hướng đường Gò Dầu.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP phối hợp Công an quận Tân Phú, C02 cùng các lực lượng khác nhanh chóng vào cuộc kịp thời.

Hàng chục trinh sát tỏa ra nhiều hướng để tìm theo manh mối, dấu vết của nghi can cướp ngân hàng.

Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh trong ngân hàng, phía trước và xung quanh nhanh chóng xác làm rõ một số tình tiết quan trọng. Đối tượng che mặt kín nhưng bước đầu đã phác họa được hình dáng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, công an bắt giữ được nghi phạm Phùng Thị Thắng cùng với tang vật là số tiền vừa cướp được, tại 1 siêu thị trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình (TP.HCM).

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com