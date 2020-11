Chân dung nữ chủ quán bánh xèo bạo hành 2 nhân viên `thừa sống thiếu chết` ở Bắc Ninh

Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vẫn đang tích cực điều tra vụ 2 cháu Võ Văn Đức (SN 1999) và Trương Quang Duy (SN 2005), cùng quê tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc tại quán bánh xèo (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu bị bạo hành kéo dài. Người bị tố cáo bạo hành 2 nhân viên này là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê Quảng Ngãi) - chủ quán bánh xèo miền Trung.



Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù Tuyết đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nhưng do mức độ vụ việc nghiêm trọng nên vẫn bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.



Chân dung đối tượng Tuyết

Bên cạnh việc đưa thông tin vụ việc, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải hình ảnh của đối tượng Tuyết. Theo hình ảnh báo Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp. Nữ chủ quán bạo hành nhân viên ăn mặc khá sành điệu, tay đeo nhiều trang sức.



Theo Công an huyện Yên Phong, sau khi bị triệu tập làm việc, Tuyết đã khai nhận hành vi bạo hành nhân viên trong quán suốt thời gian dài. Phía Công an xác nhận trên cơ thể hai nhân viên có nhiều vết thương, sẹo mới lành.



Được biết, quán bánh xèo của đối tượng Tuyết nằm cách khu công nghiệp Yên Phong không, đây là nơi đông đúc người đi lại. Hiện tại, quán bánh xèo đã tạm thời đóng cửa.



Nói về sự việc Tuyết bạo hành nhân viên, một người dân cho biết, quán bánh này đã mở được khoảng 5 năm. Nhiều người dân tại địa phương đã từng chứng kiến Tuyết chửi mắng nhân viên.

Nhân viên bị đánh dã man

Người dân địa phương nhận xét, nữ chủ quán sống khép kín, ít giao tiếp với người ngoài. Một nhân viên cũ của quán cho biết, đã từng làm việc ở đây nhưng không trụ nổi một tháng, làm được vài ngày đã phải rời đi.



Một người phụ nữ sống gần đó kể: "Có lần tôi từng thấy nam nhân viên bị đánh chảy máu bắt xe ôm bỏ đi trong đêm. Thế nhưng được ít ngày sau lại thấy nhân viên về làm việc, phục vụ khách bình thường. Cả chủ và nhân viên đều là người Quảng Ngãi, tôi nghĩ chắc có họ hàng thân thích gì mới làm được với nhau lâu dài thế".



Khi biết chủ quán có hành vi đánh nhân viên, nhiều người sống gần đó vô cùng bức xúc. "Chúng tôi chưa biết lý do tại sao đánh nhân viên nhưng nếu nhân viên có sai thì đuổi việc hoặc có nhiều cách xử lý thay vì đánh đập, bạo hành. Còn có thông tin không cho nhân viên dùng điện thoại...", người dân cho biết.







