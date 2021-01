Chân dung nhóm 'tư lệnh' của tổ chức khủng bố 'Triều đại Việt'

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Ngô Văn Hoàng Hùng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo Điều 113 và "Tài trợ khủng bố" theo điều 300 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).