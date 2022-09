Chân dung người tình trong vụ chồng chém đứt hai tay của vợ: Hay nói Phật pháp, thả thính công khai

Liên quan đến vụ án người chồng chém đứt hai tay của vợ, chiều qua, 15/9 các bác sĩ tại Bệnh viện Chỡ Rẫy TPHCM cho biết, chị N.T.T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được 1 cánh tay bên trái.

Khai nhận về hành vi phạm tội của mình, đối tượng Thái Xuân Bình (34 tuổi) cho biết thời gian gần đây 2 vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cự cãi. Đỉnh điểm, ngày 13/09, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính bên ngoài nên mới gặng hỏi. Chị T thừa nhận đang yêu đương với 1 nam thanh niên bên ngoài. Tức giận vì bị “cắm sừng”, anh T chạy xuống bếp lấy hung khí rồi quay ra “tác động vật lý” với vợ. Do chị T đưa 2 tay lên đỡ nên vết thương ở phần tay gần như không còn nguyên vẹn.

Nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, tạm ổn định sức khoẻ và đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chờ phẫu thuật



Trong đoạn camera hiện trường, nhiều người không khỏi rùng mình khi xem cảnh người chồng “xuống tay”. Cụ thể, đối tượng Thái Xuân Bình liên tục lớn tiếng, chất vấn lý do vợ phản bội mình: “Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao thương mày như thế sao mày làm như vậy?”. Đáp lại anh Bình, chị T gào lên: "Tại vì anh không thương em”.

Sau câu trả lời này là những âm thanh của tiếng đâm chém kèm theo đó là tiếng khóc than, chị T liên tục van xin anh Bình dừng tay nhưng bất thành: "Anh ơi! Anh không thương em”. – chị T vừa khóc vừa nói.

Nghe xong câu này, anh Bình vẫn không thể chấp nhận người phụ nữ đang “đầu ấp tay gối” với mình lại đi “ăn nằm” với chàng trai khác: “Tao thương mày như vậy mà mày phản bội tao ư?”. Chẳng những không nhịn lỗi, chị T lúc này vẫn cố chấp bào chữa cho bản thân: “Vì em biết anh thương em nên mới không bỏ anh”.

Được biết, một trong những nguyên nhân khiến người chồng không giữ được bình tĩnh là do đọc tin nhắn mùi mẫn của đôi tình nhân. Chưa dừng lại ở đó, đối phương còn gửi ảnh khiêu khích, dùng lời lẽ thách thức để trêu ghẹo, tự hào về thành tích “cướp vợ người khác”. Người tình của nạn nhân mỉa mai: “Hạnh phúc quá, hãy giữ lấy những gì mình đang có anh nhá; còn nhiều lắm muốn xem không. Anh giữ không kỹ là em cướp đấy, vợ anh á. Dùng chung mà anh không thấy lạ à”. Theo một số bình luận cư dân mạng, anh Bình trước khi gây án là người đàn ông thương gia đình, sống hiền lành.

Mới đây, danh tính của tra nam cũng được "khai quật". Dù không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng nam thanh niên này ít nhiều phải chịu trách nhiệm liên đới. Việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chưa bao giờ là điều được xã hội chấp nhận.

Trái ngược với hành vi ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình. Trên MXH, thanh niên tên N.T (người tình trong vụ việc) đích thị là mẫu hình lý tưởng được hội chị em theo đuổi. Ngoài những dòng trạng thái mùi mẫn, đậm chất đạo lý, tra nam còn là người rất mê lao động. Thường xuyên đăng tải bài viết đi làm việc, vất vả sớm hôm.

Đáng chú ý, đôi tình nhân cũng khéo léo thể hiện tình cảm, thả thính nhau bằng cách thả tim. Hiện tại, dù đã nhiều ngày kể từ lúc bạn gái bị trọng thương nhưng người tình vẫn chưa có bất kì động thái nào.

Chân dung nam thanh niên tên N.T, người được cho là nhân tình trong vụ việc

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng cần giám định thương tật của nạn nhân để phục vụ quá trình tố tụng. Việc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của người vợ sẽ được tính theo Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Nếu nạn nhân có mức độ tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên, lúc này hành vi của người chồng đã đủ căn cứ khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Nếu hành vi bị xác định thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ, khung hình phạt có thể áp dụng với người chồng là 2 đến 6 năm tù (nếu thương tích dưới 31%) hoặc 5 đến 10 năm tù (nếu thương tích ở khoảng 31-60%).

