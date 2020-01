Chân dung Đại tá Lê Vinh Quy - tân Giám đốc Công an Lâm Đồng

Sáng 20/1, tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thay Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trước đó đã nghỉ hưu theo chế độ.

Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Từ tháng 7/2015, Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đại tá Lê Vinh Quy phát biểu khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an TP HCM.

Đại tá Lê Vinh Quy gắn bó với Công an tỉnh Đắk Lắk trong thời gian dài. Năm 2004, khi tỉnh Đắk Nông được thành lập, tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Lê Vinh Quy được điều về đây giữ chức vụ Chánh Văn phòng (nay là Phòng Tham mưu) Công an tỉnh, sau đó qua các chức vụ: Trưởng Công an huyện Cư Jút, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Cục phó Cục An ninh Tây Nguyên.

Đại tá Lê Vinh Quy tại buổi lễ nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Baogiaothong.

Trong quá trình công tác, Đại tá Lê Vinh Quy đã chỉ đạo các đơn vị lập nhiều thành tích, chiến công vang đội. Đặc biệt vào giữa năm 2019, Đại tá Lê Vinh Quy đã cùng với cấp trên, nay là người đồng cấp - Đại tá Lê Văn Tuyến - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo, triệt phá nhiều chuyên án lớn.

Trong đó, có vụ triệt phá đường dây sản xuất xăng giả do đại gia Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) và đồng bọn cầm đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu.

Công an Đắk Lắk sau đó đã khởi tố Trịnh Sướng cùng 27 người khác về tội sản xuất, mua bán hàng giả.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Đại tá Lê Vinh Quy. Ảnh: Công an TP HCM.



Tháng 4/2018, Đại tá Lê Vinh Quy trực tiếp chỉ đạo, làm rõ vụ án dùng phế phẩm cà phê nhuộm dung dịch pin tại cơ sở của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), bắt giữ và lập hồ sơ chuyển các cơ quan tố tụng truy tố, xét xử 6 đối tượng liên quan.

