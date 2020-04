Chân dung Đại tá Đào Xuân Lân - tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà

Ông Nguyễn Khắc Định trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đào Xuân Lân (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Chiều 1/4, Bộ Công an tổ chức trực tuyến lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tại đầu cầu Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Cùng dự tại đầu cầu Công an tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo các quyết định, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục An ninh công nghiệp, Bộ Công an.

Đồng thời, điều động Đại tá Đào Xuân Lân, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, Đại tá Đào Xuân Lân - tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà sinh năm 1969, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trưởng thành từ ngành An ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đào Xuân Lân hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực xây dựng đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Tác giả: Nam Linh

Nguồn tin: Báo Thời Đại