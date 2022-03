Chân dung cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vừa bị bắt

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ông Cao Minh Quang sinh năm 1956 (quê quán huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé nay là tinh Bình Phước). Ông Quang từng theo học tại trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2007 cùng dịp với bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, ông này giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Sau khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Quang được giao phụ trách nhiều lĩnh vực như an toàn vệ sinh thực phẩm, dược, thanh tra, phòng chống tham nhũng....

Năm 2009, ông này bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, sau đó được hạ xuống mức khiển trách.

Đến tháng 3/2012, ông Quang lại bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI kiểm tra và kết luận về những vi phạm khuyết điểm.

Đến cuối năm 2012, mặc dù còn tuổi công tác nhưng ông Cao Minh Quang không được Thủ tướng bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông được điều chuyển làm chuyên viên, sau đó nghỉ hưu.

...

Trong vụ án buôn bán thuốc giả của VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nêu ông Cao Minh Quang có liên quan đến các sai phạm trong việc thẩm định, cấp phép nhập khẩu, cấp số đăng ký các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Công an xác định việc ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt, quyết định cấp số đăng ký 2 thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000, dẫn đến hậu quả 2 thuốc này được VN Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam gây thiệt hại số tiền 50,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Cao Minh Quang còn không đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long.

Từ đó, cơ quan chức năng của Bộ Y tế đã không phát hiện ra việc công ty này được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Liên quan vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Hóa, nguyên tổng giám đốc Công ty dược phẩm Cửu Long, và Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên kế toán trưởng Công ty dược phẩm Cửu Long. C03 cũng đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Tòng, nguyên phó tổng giám đốc Công ty dược phẩm Cửu Long.

Ông Cao Minh Quang còn có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005 - 2010. Hành vi sai phạm của ông này có dấu hiệu phạm vào tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Quang còn có dấu hiệu vi phạm quy định tại pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn