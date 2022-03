Chân dung bà xã quyền lực của ông Hồ Nhân: Ái nữ gia tộc nghìn tỷ Sơn Kim Group, cùng chồng gây dựng sự nghiệp

Những ngày gần đây, doanh nhân Hồ Nhân trở thành cái tên phổ biến trên các thanh công cụ tìm kiếm. Trên khắp các hội nhóm ngập tràn những câu hỏi như: Hồ Nhân là ai? CEO Nanogen là ai? Hồ Nhân Nanogen là ai?... Bên cạnh đó, danh tính của bà xã ông Hồ Nhân cũng chiếm được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Bà Hồng Vân cùng mẹ- doanh nhân Nguyễn Thị Sơn.



Được biết, vợ ông Hồ Nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Vân, con gái lớn của gia tộc Sơn Kim. Đây là gia đình có truyền thống ba đời kinh doanh ngành vải sợi, do "nữ tướng" Nguyễn Thị Sơn nhà sáng lập.

Hiện, Sơn Kim Group được biết đến là doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái đa ngàn khi kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: bất động sản, bán lẻ, thời trang, thông qua các thương hiệu Sơn Kim Retail, Sơn Kim Land và Công ty Vision 21.

Trong hệ sinh thái của Sơn Kim Group, Sơn Kim Land được coi là hạt nhân cốt lõi.

Đơn vị này cung cấp các dự án căn hộ, khách sạn, resort và tòa nhà văn phòng, trong đó phải kể đến Gateway Thảo điền, The Nassim, Indochine Park Tower,... Nổi bật nhất trong số đó là khu villa trên cao đẳng cấp dành cho giới thượng lưu Serenity Sky Villa.

Bên cạnh mảng bất động sản, Sơn Kim bước vào cuộc đua trên thị trường bán lẻ khi liên kết với Tập đoàn GS của Hàn Quốc, mở chuỗi cửa hàng tiện lợi GS Retail ở Việt Nam.

Hiện tại ông Nguyễn Hoàng Tuấn- con trai bà Sơn là Chủ tịch Sơn Kim Group, Sơn Kim Land, Sơn Kim Mode.

Những người con khác của bà Sơn cũng đều thành đạt, có địa vị cao trong xã hội.

Đáng chú ý là người con gái lớn Hồng Vân. Nhắc tới con gái cả, bà Sơn từng chia sẻ với The Leader: "Hồng Vân thông minh và nhạy bén trong công việc quản lý. Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi truyền nghề cho tôi bằng phương pháp vừa học vừa làm, không gò bó và theo kiểu tích luỹ thực tế hàng ngày. Tôi đào tạo Hồng Vân có hơi nghiêm khắc hơn với phong cách công nghiệp hiện đại. Do được đào tạo toàn diện nên Hồng Vân trở thành nhà quản lý giỏi được khách hàng tín nhiệm. Công ty sinh học Nanogen do Hồng Vân cùng chồng sáng lập chuyên sản xuất thuốc đặc trị ung thư và điều trị viêm gan B, C…"

Con gái lớn của gia tộc Sơn Kim cũng là vợ của ông Hồ Nhân- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen (Công ty Nanogen)- doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất COVID-19.

Xuất thân từ gia tộc danh giá nhưng bà Hồng Vân không phải người chỉ sống hưởng thụ, sang chảnh mà sớm chứng tỏ được khả năng kinh doanh vượt trội được thừa hưởng từ mẹ.

Bà cùng ông Hồ Nhân thành lập nên công ty Nanogen- đơn vị đứng sau vaccine Nanocovax.

Ngày mới thành lập, ông Hồ Nhân giữ 70% cổ phần công ty, bà Hồng Vân sở hữu 25% vốn điều lệ. Sau khi có thêm cổ đông nước ngoài tham gia góp vốn vào Nanogen, những con số này dần giảm đi.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Nanogen đạt 1.369 tỷ đồng, tăng 38% với đầu năm. Công ty này hoạt động chủ yếu dựa trên vốn tự có, vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2019 là 1.102 tỷ đồng, gồm 715 tỷ đồng vốn góp.

Bên cạnh đó, bà Hồng Vân còn cùng mẹ và các thành viên trong gia đình lập nên Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Đông Nam Á (SEADI). Đây là công ty chủ sở hữu trường THPT Duy Tân ở TP.HCM.

Vì muốn tập trung cùng chồng phát triển Nanogen, vợ ông Hồ Nhân đã giao lại SEADI cho các em.

Về ông Hồ Nhân, ngoài điều hành Nanogen, "cha đẻ" vaccine Nanocovax từng là thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán VinaSecurities giai đoạn tháng 4/2013 - tháng 9/2017.

Ông Hồ Nhân cũng từng có kinh nghiệm trong các thương vụ mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực dược, bệnh viện, thiết bị y tế tại Mỹ và Hồng Kông.

