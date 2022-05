CĐM truy tìm người 'chị thiện lành' giới thiệu combo nhiều bạn gái cho 'vua cá koi' sau 3 tháng li hôn vợ

Những ngày qua, câu chuyện về cuộc hôn nhân mới của 'vua cá koi' với vợ mới là ca sĩ Hà Thanh Xuân khiến dân tình nổ ra nhiều tranh cãi. Khá nhiều ý kiến bình luận chỉ trích đại gia này bội bạc với vợ cũ, "giàu đổi bạn sang đổi vợ" là câu nói mà nhiều người dùng để nhắc đến về vị đại gia.

Đứng trước bão" dư luận, mới đây, "vua cá koi" Thắng Ngô đã chính thức lên tiếng về những ồn ào sau đám cưới. Anh đã công khai toàn bộ các mốc thời gian ly hôn với vợ cũ và tiến tới mối quan hệ với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân nhằm "lấy lại danh dự cho vợ".

Tuy nhiên cũng trong lần trò chuyện này, khán giả lại vô cùng quan tâm đến tiết lộ của vị doanh nhân về "công cuộc" mai mối của một người chị thân thiết.

Cụ thể, doanh nhân Thắng Ngô cho biết: "Cũng xin thưa thế này, không phải là mình chủ động đi tìm một người mới. Sau cuộc ly hôn một người chị của mình thấy cuộc sống của mình chỉ gói ghém chỉ công việc và gia đình. Người chị của mình bảo cậu hãy mở rộng mối quan hệ của mình ra để làm cuộc sống tươi đẹp hơn...

Lúc đầu mình cũng từ chối nhưng sau đó mình đã chấp nhận thay đổi. Sau đó thì mình được người em của chị mình cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật giới thiệu Xuân cho mình và vài cô gái khác nữa chứ không phải mình cô Xuân đâu. Để cho mình có thêm nhiều bạn bè".

Nhờ có người chị mai mối mát tay, "vua cá koi" đã tìm được tình yêu của đời mình.

Cũng theo vị doanh nhân tâm sự, ban đầu anh không hề có suy nghĩ sẽ quen ca sĩ nhưng anh đã được người bạn của mình động viên và thuyết phục. Từ đó, anh mới tìm hiểu về Hà Thanh Xuân, cũng là người "đầu ấp tay gối" của anh bây giờ.

Hé lộ này của "vua cá koi" Thắng Ngô ngay lập tức được cư dân mạng đặc biệt chú ý. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi vị doanh nhân có những người bạn "thiện lành" giúp anh thoát ra khỏi vùng an toàn, kết giao với nhiều bạn bè mới và sống tốt hơn.

Thậm chí, có dân mạng còn thắc mắc muốn truy tìm danh tính của người "chị thiện lành" trên để "xin vía" sớm có người yêu hoặc lấy vợ.

"Chị ấy là ai vậy? Hãy cho em link đi các bác. Em muốn xin vía lấy vợ ngay sau 3 tháng như "vua cá koi" vậy đó",

"Chà người bạn này se duyên mát tay mà cũng nhiệt tình ghê. Cả combo bạn gái chứ không phải một cô",

"Xin in tư gấp người chị thiện lành này với các thám tử mạng ơi",...

