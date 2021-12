CDC Nghệ An nói về thông tin nhận 'lại quả' của Công ty Việt Á

Sáng 21/12, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết đơn vị chưa nhận được thông tin nào từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phối hợp điều tra liên quan việc nâng giá trị kit xét nghiệm nCoV của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Trong khi đó, bản tin ngày 20/12 của Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án này, bà Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý tài chính của Công ty Việt Á) khai đơn vị đã chia “lại quả” hàng tỷ đồng cho CDC, cơ sở y tế nhiều tỉnh, thành khi bán kit xét nghiệm. Trong lời khai, nữ trợ lý tài chính có nhắc đến việc chia phần trăm cho CDC Nghệ An.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.T.

Trao đổi với Zing, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định nói ông và cán bộ của đơn vị không nhận bất cứ số tiền “lại quả” nào từ Công ty Việt Á khi mua các bộ sinh phẩm xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.

“Tôi phủ nhận việc đã nhận phần trăm lợi nhuận như lời khai của nhân viên Công ty Việt Á, cũng chưa bao giờ gặp hay liên hệ với ông Phan Quốc Việt và cả nhân viên của đơn vị cung ứng kit xét nghiệm. Qua kiểm tra, các cán bộ làm việc tại CDC Nghệ An cũng không làm điều này”, ông Định nói.

Theo ông Định, từ đầu mùa dịch đến nay, CDC Nghệ An nhận kit xét nghiệm nCoV của các đơn vị với tổng giá trị 60 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Việt Á trúng 4 gói thầu với giá trị 28 tỷ đồng để cung cấp vật tư, sinh phẩm (2 gói chỉ định giá trị 18,5 tỷ đồng, 2 gói còn lại đấu thầu rộng rãi).

...

Các gói thầu này xuất phát từ nhu cầu của đơn vị và quá trình chống dịch rồi trình UBND tỉnh chủ trương, mua với giá thấp nhất. Riêng về giá sinh phẩm xét nghiệm nCoV mua từ Công ty Việt Á biến động theo diễn biến dịch, CDC Nghệ An mua cao nhất ở mức 470.000/kit, thấp nhất 367.500 đồng/kit.

"Việc mua sắm liên quan Công ty Việt Á đều được thực hiện đúng quy định. Riêng 2 gói chỉ định thầu là vào thời điểm cấp bách, dịch căng thẳng nên giá trị chỉ định tối đa không giới hạn số tiền bao nhiêu. Ở mỗi gói thầu, CDC lập dự kiến các mặt hàng trình UBND tỉnh, các đơn vị tư vấn theo quy định trước khi chỉ định thầu hay đặt mua”, ông Định nói thêm.

Trong khi đó, ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An, nói rằng sở đã lập văn bản để rà soát, chờ báo cáo từ các cơ sở y tế trên địa bàn về việc nhập kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á và các đơn vị cung ứng khác để kiểm tra.

Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, Việt và thuộc cấp lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương nên đã cùng ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để đơn vị cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bộ Công an cho rằng Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Trong đó, bị can Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ. Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zingnews.vn