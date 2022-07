Cây trong công viên đổ bất ngờ giữa trưa nắng, đè cụ ông tử vong

Công an phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An khám nghiệm hiện trường vụ cây đổ đè chết một cụ ông chiều 18-7 - Ảnh: D.HÒA

Đến 14h30 chiều 18-7, Công an phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ đổ cây xanh đè chết một cụ ông trong Công viên Nguyễn Tất Thành.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, hơn 12h trưa cùng ngày, một số người phát hiện một cây xanh cạnh nhà đa chức năng công viên Nguyễn Tất Thành đổ xuống sau một cơn gió.

Khi mọi người tới kiểm tra thì thấy một cụ ông bị đè dưới cây.

"Cây to chừng hai người ôm mới xuể, rất nặng. Chúng tôi khoảng 20 người hợp sức lại mới đưa được cụ ông ra nhưng ông đã mất", ông M. - một công nhân làm việc gần đó - kể lại.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.S., hơn 65 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết tại TP Vinh có nắng to kèm nhiều đợt gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Gốc cây bám vào phần tường nhà đa chức năng bị bật trơ gốc.

Gần đây, người dân thấy ông S. thường qua lại khu vực này nghỉ ngơi.

Chiều 18-7, tại buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Cẩm Tú - phó chủ tịch UBND TP Vinh - cho biết việc quản lý, duy tu bảo dưỡng cây xanh tại Công viên Nguyễn Tất Thành do Công ty Cổ phần công viên cây xanh TP Vinh phụ trách.

Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn đổ cây, thành phố sẽ cho các đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát lại. Thời gian tới, TP Vinh có kế hoạch cải tạo, nâng cấp công viên này đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

Tác giả: D.HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ