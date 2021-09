Câu được con cá béo múp, thanh niên "sang chấn tâm lý" khi nhìn thấy phần bụng, vội vàng thả đi

Những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch, nhiều người bỗng dưng có thời gian để sống chậm lại, tự tìm cho mình những niềm vui mới. Có người thì nấu nướng đủ món từ mặn đến ngọt, từ Á sang Âu. Có người học cách vẽ vời, đọc sách, tập luyện thể thao. Còn ai có nhà cửa rộng rãi, vườn cây ao cá chung quanh nữa thì chẳng khác nào được nghỉ dưỡng.

Một thanh niên ở Rạch Giá, Kiên Giang, đáng lẽ sẽ có một ngày vui vẻ, thư thái khi câu cá trong hồ phía sau nhà. Anh này câu được một con cá trê vàng béo múp míp, đáng lẽ sẽ rất hứa hẹn về một món ngon. Tuy nhiên, phần lưng nhìn là thấy mê bao nhiêu, thì phần bụng lại thấy ghê bao nhiêu.

Con cá trê có ngạnh/râu dài ngoằng, phần bụng có một "gương mặt" rất giống con người. Có thể thấy cặp mắt như đang nheo nheo cáu kỉnh, cái mũi vểnh và miệng thì mím chặt. Phía giữa bụng còn phình ra như bụng bầu.

Nhìn con cá quá ư kỳ quái, không biết là "cá thành tinh" hay giống lạ nào, thanh niên vội quay clip rồi sau đó thả đi chứ không dám ăn.

Cá trê vàng "thành tinh" có khuôn mặt kinh dị khiến người câu được "sang chấn tâm lý"

Khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem và tò mò của dư luận. Nhiều "cần thủ" có kinh nghiệm câu cá nước ngọt hàng chục năm, gặp nhiều "thủy quái" cũng phải lắc đầu chào thua, vì chưa từng thấy con cá nào kinh dị như thế. Một số người tò mò về địa thế của hồ cũng như ngỏ ý muốn đến câu thử xem có gặp lại nó không.

Một vài người thì cho rằng, đây chắc hẳn là trò cắt ghép để câu like, chứ trên đời không thể tồn tại con cá nào như thế. Mặt khác, phần hậu cảnh của clip (hồ) thì được quay khá rõ, còn con cá mặt người lại hơi mờ, nên bị nghi rằng có can thiệp kỹ thuật số.

Về phía mình, chủ nhân của clip nhất định không tiết lộ thêm thông tin gì.

