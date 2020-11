“Cất vó” trong đêm lạnh, bắt 9X vận chuyển 12 bánh heroin

Trương Ngọc Quế cùng tang vật vụ án.



“Ăn sương nằm gió” theo dõi nghi phạm

Chiều 10/11, Huyện ủy, UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho ban chuyên án 120H của Công an huyện Quế Phong, bắt giữ 2 đối tượng Trương Thị Huyền (SN 1976) trú tại khối Bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Trương Ngọc Quế (SN 1995) trú tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, thu số lượng ma túy “khủng” là 12 bánh heroin.

Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, với vị trí địa lý là huyện miền núi, có tuyến đường biên giới trải dài trên các xã vùng cao tiếp giáp với nước CHDCND Lào, Quế Phong luôn là địa bàn “nóng” về hoạt động của tội phạm ma túy. Trước hình tình trên, lãnh đạo Công an huyện Quế Phong đã quyết liệt chỉ đạo các đội công tác, nhất là lực lượng điều tra tội phạm về ma túy nỗ lực hơn nữa, vượt mọi khó khăn, thách thức để đánh trúng, đánh mạnh, đánh có hiệu quả vào các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội.

Qua công tác nắm địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào đầu tháng 10/2020, các trinh sát phát hiện trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong thường xuyên xuất hiện một số đối tượng lạ mặt qua lại, có nhiều biểu hiện bất minh, hoạt động một cách lén lút, có dấu hiệu khả nghi về hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra, đồng thời thu thập thông tin, chứng cứ liên quan, Công an huyện Quế Phong đã báo cáo Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Được sự đồng ý của lãnh đạo công an tỉnh, chuyên án 120H được xác lập.

Ngay sau đó, các chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm lập tức vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ. Vào thời điểm này, thời tiết đang chuyển mùa lạnh, buổi tối rét như cắt, sáng sớm lại có sương bao phủ. Tuy nhiên, để theo dõi di biến động của các đối tượng nghi vấn các chiến sĩ đã phải “ăn sương, nằm gió” nhiều đêm liền.

“Mặc dù vậy, quá trình điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng vô cùng cáo già khi thường xuyên hóa trang, thay đổi nhân dạng, thời gian hoạt động. Đặc biệt, bọn chúng lợi dụng địa thế rừng núi hiểm trở, các tuyến đường nhỏ, lối mòn qua lại giữa 2 nước, luôn tìm cách đưa “cái chết trắng” xâm nhập vào nội địa; tổ chức các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”, một điều tra viên cho biết.

Tuy nhiên, với tinh thần không ngại gian khó, các chiến sĩ trong ban chuyên án luôn quyết tâm bắt giữ thành công các đối tượng, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Phải sau nhiều ngày đêm kiên trì mật phục, theo dõi các đối tượng, cuối cùng đến ngày 5/11, ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng, các đối tượng chuẩn bị thực hiện 1 phi vụ lớn, vận chuyển số lượng lớn heroin từ địa bàn dọc theo tuyến Quốc lộ 48 để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Trương Thị Huyền.



Chặt đứt đường đi của ma túy

Nhận thấy cơ hội đã chín muồi, ban chuyên án đã tổ chức một cuộc họp khẩn để bàn phương án tác chiến một cách cụ thể. Yêu cầu đặt ra là bắt quả tang bằng được các đối tượng cùng số tang vật ma túy. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo tuyệt đối sự an toàn cho lực lượng tham gia phá án cũng như người dân xung quanh cũng được đặt lên hàng đầu.

Sau khi vạch ra một kế hoạch chu toàn nhất, các tổ công tác lập tức lên đường tiến hành mật phục, thực hiện việc đón lõng, vây bắt. Đúng như dự kiến, vào khoảng 21h30 cùng ngày, chiếc ô tô khách mang biển số Hà Nội đi đến ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, một tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính.

Tại đây, lực lượng công an nhanh chóng khám xét, khống chế và bắt gọn đối tượng Trương Văn Quế đang ngồi trên chiếc ô tô; thu giữ tại hiện trường 12 bánh hê rô in.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh đối tượng Quế, ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Huyền. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 5 dao, kiếm các loại và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, đối tượng Quế đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn đối tượng Huyền, bước đầu thị ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén; đồng thời đưa ra các lập luận, chứng cứ đã thu thập được từ trước đó, Huyền cuối cùng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

