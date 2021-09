Cặp vợ chồng vừa ôm con, lái xe ô tô bằng 1 tay

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: FB Truong Ky Phong

Theo lí do được tài khoản đưa ra là con quấy khóc nên đưa lên xe ô tô cho dễ ngủ, người phụ nữ vừa ôm con vừa lái xe ô tô di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội. Sau quãng đường di chuyển, về đến nhà thì mỏi nhừ tay. Bên cạnh đó, ở hàng ghế phía sau trên xe lúc này còn có 2 em bé khác.

Đoạn video ghi lại vụ việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp pháp luật và xem thường tính mạng người khác của người phụ nữ này.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: thoidai.com.vn