Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương mời ông Nguyễn Thanh Hải lên làm việc

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa gửi giấy mời ông Nguyễn Thanh Hải (nhiều người gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) lên làm việc vào 14 giờ chiều nay (4-2) .

Về việc này, ông Nguyễn Thanh Hải xác nhận với phóng viên đã nhận được thư mời.

Trước đó, trong lúc Công an TP HCM, Bộ Công an đang khẩn trương, tích cực truy bắt Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) thì ông Nguyễn Thanh Hải đã đăng lên youtube nói rằng Tuấn đã gọi cho ông muốn ra đầu thú. Ngoài ra, "hiệp sĩ" này còn hứa sẽ đưa Tuấn về thăm vợ con trước khi đưa đến công an. Việc này đã khiến không ít người hoài nghi.

Ảnh cắt từ video ông Nguyễn Thanh Hải nói về việc Tuấn "khỉ" gọi cho mình

Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua xác minh người gọi cho ông Hải không phải là Tuấn "khỉ". Công an tỉnh khẳng định sẽ làm rõ sự việc này. Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Bình Dương, liên quan đến thông tin này, khi chưa được điều tra, kết luận chính thức từ cơ quan công an, quần chúng nhân dân không nên chia sẻ, bình luận có tính chất suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Tương tự, ngày 3-2, UBND xã Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) và các cơ quan chức năng huyện này cho hay đang rà soát, lập danh sách những trường hợp youtuber, facebooker quay phim, livestream không đúng sự thật, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt Tuấn "khỉ".

Theo đó, trong khi Công an TP HCM, Bộ Công an và các lực lượng phối hợp truy bắt nghi can thì nhiều người đã dùng điện thoại quay lại rồi phát trên facebook, youtube, thông tin không đúng sự thật khiến việc truy bắt gặp khó khăn.

Tác giả: Như Phú - Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động