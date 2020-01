Cảnh sát cơ động vi phạm nồng độ cồn

Your browser does not support the video tag.



Vi phạm nồng độ cồn, một công an bị xử phạt Tài xế rút thẻ bảo hiểm do cơ quan công an cấp nhưng vẫn bị lập biên bản xử phạt do điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Tối 18/1, Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài xế Hồ Đức Hân (23 tuổi, người địa phương) điều khiển xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hân có nồng độ cồn 0,139 mg/lít khí thở. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, người điều khiển xe máy chưa vượt quá 0,25 mg/1lít khí thở thì bị phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Theo một cán bộ CSGT, thời điểm kiểm tra Hân không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, lúc lực lượng chức năng đang lập biên bản thì Hân xuất trình một thẻ bảo hiểm y tế do công an cấp.

Tài xế này nhận là cán bộ thuộc một đơn vị của Bộ tư lệnh CSCĐ rồi chấp nhận ký biên bản vi phạm.

Thượng úy Nguyễn Duy Đức, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn, cho biết tất cả trường hợp vi phạm đều bị xử lý. Nếu người vi phạm là cán bộ, công nhân viên chức thì đơn vị sẽ xác minh rồi báo cáo đơn vị chủ quản.

Cục CSGT mới đây cũng có công điện yêu cầu lực lượng tuần tra trên cả nước huy động lực lượng phương tiện kỹ thuật tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, phạt nghiêm và gửi thông báo về cơ quan nếu cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thực hiện theo Nghị định 100/NĐ-CP, tối qua, Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 6 trường hợp (5 xe máy, 1 ôtô) vi phạm sử dụng nồng độ cồn theo quy định.



