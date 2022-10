Video: Cảnh bạo loạn ở giải Indonesia

Tối 1/10, bạo loạn xảy ra ở cuộc so tài giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải VĐQG Indonesia. Sau trận thua của đội chủ nhà, nhiều cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân, tạo ra khung cảnh hỗn loạn. 127 người thiệt mạng sau khi giẫm đạp lên nhau tìm đường rời sân vận động và dự kiến số thương vong có thể tăng thêm.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn CĐV quá khích đã tràn xuống sân bày tỏ thái độ bất mãn với phong độ kém cỏi của chủ nhà Arema. Các CĐV không chỉ hỗn chiến, tấn công cảnh sát, mà còn đốt phá xe của lực lượng an ninh.

Khung cảnh hoang tàn trên sân sau trận đấu. Những người bị thương sau vụ hỗn loạn.

Lực lượng an ninh đảm bảo an toàn cho các cầu thủ rời sân.

... Báo cáo ban đầu cho biết nhiều người bị thương sau khi cảnh sát bắn hơi cay nhằm giải tán đám đông hỗn loạn, nhưng điều này cũng khiến khán giả tại sân vận động Kanjuruhan hoảng loạn.

Một CĐV Indonesia được hỗ trợ rời khỏi sân.

Giải đấu của Indonesia đã bị đình chỉ trong một tuần do hậu quả của vụ việc.

“Chúng tôi lo ngại và vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này. Chúng tôi xin chia buồn và hy vọng đây sẽ là một bài học quý giá cho tất cả”, Akhmad Hadian Lukita, Chủ tịch của Liga Indonesia Baru, nói sau vụ bạo loạn.

Theo báo chí Indonesia, Arema sẽ bị cấm chơi trên sân nhà đến ít nhất hết mùa giải này.

