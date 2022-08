Cán nam HLV thể hình tử vong, xe đầu kéo chạy cả cây số mới biết

Tới hơn 16 giờ chiều nay (20-8), Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 1K.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Huỳnh Võ Anh T (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, là HLV thể hình) chạy xe máy BS: 59X3-420.97 trên quốc lộ 1K hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn.



Khi đến giao lộ với đường số 8 (thuộc phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) thì va chạm với xe đạp điện do một nam học sinh lớp 9 cầm lái vừa rẽ từ đường số 8 ra quốc lộ 1K.

Va chạm làm cho anh T ngã vào gầm xe đầu kéo BS: 50H-039.73 chạy cùng chiều bên trái, khiến anh này bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Chiếc xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn

...



Sau tai nạn, chiếc đầu kéo tiếp tục di chuyển nên bị người dân đuổi theo. Khi tới chốt đèn giao thông trước siêu thị Go Dĩ An, thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cách hiện trường khoảng 1 cây số) thì phương tiện này dừng đèn đỏ nên người dân đuổi kịp yêu cầu tài xế dừng xe. Tài xế sau đó tới Công an phường Linh Xuân trình báo.

Nam sinh đi xe điện may mắn không bị thương.

Công an và VKS khám nghiệm hiện trường.



Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Bình Triệu - Phòng CSGT Công an TPHCM có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Ảnh hưởng tai nạn làm giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn