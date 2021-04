Can Lộc – Hà Tĩnh: Những gói thầu tiền tỷ “siêu tiết kiệm”

Trụ sở UBND huyên Can lộc nơi những gói thầu tỉ lệ siêu tiết kiệm

Cụ thể ngày 18/12/2020, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã ký Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01.XL thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện, huyện Can lộc. Đơn vị trúng thầu liên danh Công ty TNHH Xây dựng Long Khánh và Công ty CP Xây dựng Sông Ba với giá trúng thầu 24.335.022.000 VND, trong khi giá gói thầu là 24.373.213.000 VND. Một gói thầu có giá trị hơn 24 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm khoảng 38 triệu đồng.

Quyết định số 3475/QĐ-UBND do ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ký về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu hơn 24 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà khoảng 38 triệu đồng.

Quyết định số 3475/QĐ-UBND cũng nêu rõ: Nguồn vốn là Ngân sách tỉnh từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn bổ sung khác từ Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và ngân sách tỉnh sau năm 2020. Hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 11 tháng kể từ ngày có hiệu lực.

Trước đó, tại gói thầu 01.XL xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến thuộc Công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Thanh Lộc – Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 04/09/2020 do ông Đặng Trần Phong ký theo hình thức đấu thầu qua mạng, rộng rãi, với giá 3.664.037.000 VND. Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Hảo và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Đại Phong trúng thấu giá 3.656.088.246.128 VND. Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng nhưng cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 8 triệu đồng.

Nguồn vốn của gói thầu này cũng thuộc nguồn ngân sách huyện Can Lộc và chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác. Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiền 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Tiếp theo tại gói thầu 01.XL thuộc Dự án Nhà học 02 tầng 6 phòng Trường Mầm non xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc với Quyết định số 34/QĐ-UBND cũng do ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ký ngày 07/01/2021 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp và Thương mại Miền Trung là đơn vị trúng thầu với giá 5.501.221.000 VND, trong khi giá gói thầu 5.511.938.000 VND. Tại gói thầu này cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng trong khi gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng.

Quyết định số 34/QĐ-UBND cũng ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ký ngày 07/01/2021 với gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng nhưng tiết kiệm nhỏ giọt khoảng 10 triệu đồng.

Nguồn vốn: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, phần còn lại do ngân sách xã Thanh lộc và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 08 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Hình ảnh tại gói thầu Trường mần non xã Thanh Lộc, Công nhân thi công không bảo hộ, công trường không bảng biển cảnh báo.

Điểm qua một số dự án do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư, với số vốn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng nhưng qua hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu chỉ tiết giảm cho vốn đầu tư ngân sách là những con số èo uột, nhưng nằm trong giá dự toán cho phép lại được tiếp diễn thành “điệp khúc”.

Để khách quan thông tin, PV đã liên lạc với ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc để tìm hiểu về các gói thầu do UBND huyện làm chủ đầu tư nhưng có tỉ lệ tiết kiêm thấp này. Ông Phong cho biết: ‘‘Đấu thầu qua mạng có sự may rủi. Ai trúng hay không trúng bọn tôi đều không biết’’.

"Theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn quy định chặt chẽ đối với hoạt động đấu thầu, thì ngoài yếu tố minh bạch, khách quan, hiệu quả đầu tư thì còn phải tiết kiệm tối đa cho nguồn vốn đầu tư. Do đó nếu tình trạng trúng thầu sát giá, bằng giá liên tiếp diễn ra tại một đơn vị, một chủ đầu tư thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, giám sát để loại bỏ chuyện móc ngoặc, bắt tay giữa các bên, làm thất thoát nguồn vốn đầu tư nếu có" - Một chuyên gia pháp luật về đấu thầu nêu quan điểm.

Để thông tin được khách quan có lẽ UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban ngành liên quan nhanh chóng vào cuộc thanh, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đấu thầu tại đây.

Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

