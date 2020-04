Cán chết cháu bé rồi phi tang xác, tài xế vô nhân tính sẽ chịu mức phạt nào?

Sáng 22/4, tài xế Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai), trong lúc lùi xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng trên đường thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, không may cán trúng bé trai đang chơi trên đường làm bé trai thiệt mạng tại chỗ. Sau khi phát hiện sự việc, tài xế Vinh nhanh chóng xuống xe bế xác nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, Vinh quay lại hiện trường dùng đất lấp lên những vết máu rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Không thấy con đâu, cả gia đình nạn nhân mới tá hỏa đi tìm, hàng xóm cũng tỏa đi khắp nơi nhưng không thấy tung tích bé trai đâu. Sau đó, thi thể bé trai được phát hiện cách hiện trường xảy ra sự việc không xa. Toàn bộ sự việc được một camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại. Khi xem lại hình ảnh camera mọi người không khỏi bàng hoàng trước hành động nhẫn tâm của tài xế Vinh. Ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Vinh để điều tra, làm rõ vụ việc.