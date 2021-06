Cận cảnh nơi 'giam cầm' các bé gái, ép làm gái dịch vụ của đường dây buôn người

Lật mặt đường dây buôn trẻ em để đưa vào "động quỷ"

Như Tiền Phong đã thông tin, căn cứ đơn trình báo của chị N.T.H (ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về việc con gái chị mới 14 tuổi đã tự ý bỏ nhà ra đi từ chiều 14/6 và có dấu hiệu bị dụ dỗ, bắt cóc, Công an huyện Hải Hậu đã tiến hành xác minh, truy xét và phát hiện cháu P.T.T đang ở tại nhà Trương Tuấn Anh (29 tuổi, trú tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, ngoài cháu P.T.T còn có 5 cháu gái khác và 2 thiếu nữ được vợ chồng Trương Tuấn Anh nuôi ăn, ở tại nhà.

Ngày 24/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định xác định đã có đủ căn cứ xác định 6 bé gái này là nạn nhân của đường dây buôn bán người do Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến (18 tuổi, trú tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Vì vậy, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngôi nhà "nuôi nhốt" 8 người, trong đó có 6 cháu gái quê Nam Định được giăng lưới thép, khoá ngoài để ngăn người bỏ trốn - Ảnh: Hoàng Long

Hồ sơ vụ án cho biết, sau khi mãn hạn tù 5 năm về tội mua bán người vào năm 2015, Trương Tuấn Anh trở về sinh sống ở Khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 7/2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương.

Để lôi kéo được nhiều khách đến quán, vợ chồng Trương Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán qua mạng xã hội facebook.

Bà Nguyễn Thị Chiên, Khu trưởng Khu 8, xã Hy Cương cho biết, Trương Tuấn Anh là đối tượng “lêu lổng” tại địa phương, trước và sau khi đi tù, Tuấn Anh chủ yếu làm nghề quán xá, thuê nơi này nơi kia để mở quán, hầu hết là quán giải trí.

Theo người dân địa phương, ngoài mở quán, Trương Tuấn Anh còn cung cấp gái, nhân viên cho các quán karaoke, masage trên địa bàn.

Công an Nam Định bắt giữ đối tượng buôn người Trương Tuấn Anh khi hắn đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Ảnh: Hoàng Long

Vợ chồng Tuấn Anh có nhà ở Khu 8 xã Hy Cương nhưng thuê thêm 1 ngôi nhà 2 tầng ở cùng khu. Ngôi nhà này chính là nơi “nuôi” các cô gái để phục vụ cho quán karaoke và masage. Nhà thường đóng kín, tầng 2 giăng lưới thép thành một cái cũi, không ai biết có bao nhiêu người trong nhà, chỉ thấy chở ra, chở vào tấp nập, toàn là thiếu nữ. Đến khi Tuấn Anh bị công an bắt thì mọi người mới biết ngôi nhà này là nơi “nuôi” gái”, một người dân ở cùng Khu 8 với Trương Tuấn Anh thông tin.

Đáng chú ý là số nhân viên này đều được Tiến “mua” về và cưỡng ép trở thành tiếp viên và người tiếp tay, “bán” người cho Tuấn Anh là Đinh Văn Tiến.

Cụ thể, vào tháng 2/2021, Đinh Văn Tiến làm quen qua mạng xã hội facebook với Trương Tuấn Anh và đặt vấn đề xin làm nhân viên trông coi quán.

Sau khi nhận vào làm, Trương Tuấn Anh bảo Tiến lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán. Mỗi trường hợp tìm nhân viên thành công, ngoài chi phí đi lại, Tuấn Anh trả công cho Tiến 3 triệu đồng/người.

...

Khai với điều tra viên, Tiến cho biết, thông qua mạng xã hội facebook, Tiến đã làm quen, lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi trú tại các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Hải Hậu của tỉnh Nam Định.

Các đối tượng được Tiến chú ý là có hình thể phát triển, trông xinh xắn, thích ăn diện và sống ảo trên mạng.

Đặc biệt, Tiến lợi dụng bài đăng của các đối tượng này trên mạng xã hội để nắm bắt tâm lý, kết thân rồi lợi dụng tâm lý "nhẹ dạ, cả tin" muốn được tự lập sớm của các thiếu nữ, Tiến rủ các nạn nhân lên Phú Thọ làm quán cắt tóc, quán ăn, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi các bé gái “sập bẫy”, đồng ý đi theo lên Phú Thọ, Tiến sẽ giao lại các cháu cho Trương Tuấn Anh.

Trong hơn 2 tháng (từ tháng 4 đến giữ tháng 6/2021), Đinh Văn Tiến lừa 6 cháu gái ở Nam Định rồi bán cho Trương Tuấn Anh với giá 3 triệu đồng/người. Ảnh: Hoàng Long

Trong tháng 4/2021, Tiến lần lượt đưa P.T.T.T (sinh năm 2006, trú tại huyện Hải Hậu); N.T.T.L (sinh năm 2006, trú tại huyện Hải Hậu); T.N.K (sinh năm 2003, trú tại Huyện Nam Trực); P.T.L (sinh năm 2005, trú tại huyện Nghĩa Hưng).

Tiếp đến, ngày 2/5, Tiến đưa Đ.T.A.N (sinh năm 2005, trú tại huyện Hải Hậu) và ngày 14/6 đưa P.T.T (sinh năm 2007, trú tại huyện Hải Hậu) lên Phú Thọ bàn giao cho Trương Tuấn Anh.

Đừng vì sỹ diện để mất con!

Theo lời khai của Trương Tuấn Anh, để chiếm được lòng tin của các thiếu nữ, vợ chồng Trương Tuấn Anh dẫn các cháu đi spa làm đẹp, tạo kiểu tóc mới, mua váy áo mới, sắm điện thoại smartphone... Sau đó, Trương Tuấn Anh ép các thiếu nữ viết giấy vay nợ toàn bộ chi phí làm đẹp, mua sắm; mục đích là ép các cháu phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage của Trương Tuấn Anh để trả nợ.

Hàng ngày, 8 cô gái ăn ở, sinh hoạt tại nhà của vợ chồng Trương Tuấn Anh thuê, do Tuấn Anh và Tiến quản lý, không được tự ý ra ngoài. Khi có khách hát karaoke hoặc tẩm quất, massage thì Tuấn Anh và Tiến sẽ chở các cô gái đến quán phục vụ khách, sau đó sẽ được đón chở về nhà.

Nếu không có lá đơn của bà mẹ của cháu bé 14 tuổi ở Hải Hậu, 8 người này, trong đó có 6 cháu gái sẽ chưa biết ngày nào thoát khỏi “động quỷ” này để về đoàn tụ với gia đình, thậm chí chưa biết cuộc đời sẽ đi về đâu.

Đáng chú ý là theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an tỉnh Nam Định, chỉ trong hơn 2 tháng, Đinh Văn Tiến đã lừa tới 6 cháu gái gồm 4 cháu ở huyện Hải Hậu, 2 cháu ở huyện Nam Trực và Nghĩa Hưng đều thuộc tỉnh Nam Định để đem bán cho Trương Tuấn Anh.

Trương Tuấn Anh từng có tiền án, phải ngồi tù 5 năm về tội buôn người. Ảnh: Hoàng Long

"Ở độ tuổi đó, các cháu đều nông nổi, có khi chỉ vì giận nẫy một việc nhỏ cũng bỏ nhà đi và sa vào bẫy của bọn buôn người. Nhưng nhiều phụ huynh vì sợ tiếng có con hư nên giấu diếm, không đến cơ quan công an trình báo, thậm chí còn nói dối là gửi con đến nhà họ hàng”.

Cũng theo điều tra viên này, hành vi sang sửa sắc đẹp, mua sắm quần áo, điện thoại cho các cháu để ghi nợ, bắt các cháu phải trở thành nhân viên karaoke, nhân viên masage của Trương Tuấn Anh mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt bẫy rập đang chờ đón các cháu gái khi sa chân vào “động quỷ”.

“Sau đó, các chủ chứa sẽ tìm đủ cách để tăng số nợ, khiến các cháu làm gì cũng không trả hết nợ. Khi thời điểm chín muồi, chủ chứa thậm chí ép các cháu bán thân, trở thành gái mại dâm để trả nợ. Nhiều trường hợp chủ chứa và đám ma cô còn táng tận lương tâm, lừa các cháu sử dụng ma tuý, trở thành con nghiện, nghe theo mọi sự sai bảo để có tiền mua thuốc”, điều tra viên này thông tin thêm.



Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Tiền Phong