Cận cảnh hơn 4 ha ‘đất vàng’ bỏ hoang ở Hà Tĩnh

Vào năm 2004, tỉnh Hà Tĩnh cho Công ty CP hợp tác đầu tư Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung) thuê khu "đất vàng" rộng gần 3 ha có mặt tiền nằm cạnh QL 1A ở P.Đại Nài (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để xây dựng dự án nhà máy bia Toàn Cầu với thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, khi nhà máy bia sắp hoàn thành thì... bỗng dưng dừng lại.

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh bên trong dự án ôm hơn 4 ha “đất vàng” bỏ hoang ở Hà Tĩnh

Đến năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho Công ty Việt Trung chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất đối với khu đất của nhà máy bia bỏ hoang để làm dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung.

Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung tọa lạc trên khu đất vàng ở TP.Hà Tĩnh rộng hơn 4 ha PHẠM ĐỨC

Phối cảnh toàn bộ dự án trung tâm thương mại có tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng PHẠM ĐỨC

Để thực hiện dự án có tổng mức đầu tư 1.230 tỉ đồng này, tỉnh Hà Tĩnh còn cho chủ đầu tư thuê thêm khu đất rộng hơn 1 ha bên cạnh để triển khai đầu tư bến thuyền, công viên cây xanh. Tổng diện tích của dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung là hơn 4 ha.

Theo cam kết của Công ty Việt Trung, đến tháng 10.2018 sẽ hoàn thành khu nhà ở giai đoạn 1 (bao gồm 67/159 căn biệt thự, nhà ở liền kề), bến thuyền du lịch và đến tháng 4.2020 thì đưa khu trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao cao 26 tầng vào hoạt động.

Theo cam kết của chủ đầu tư, đến năm 2020 sẽ đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, dự án hiện nay phần lớn diện tích vẫn đang là bãi đất trống bỏ hoang PHẠM ĐỨC

Máy móc để phơi nắng, phơi mưa trong dự án PHẠM ĐỨC

Nhiều hạng mục bên trong dự án cũng đã bị xuống cấp PHẠM ĐỨC

... Cỏ mọc um tùm, che hết hệ thống mương thoát nước bên trong dự án PHẠM ĐỨC

Hệ thống trụ điện làm xong phần móng thì dừng lại PHẠM ĐỨC

Đến đầu năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho Công ty Việt Trung điều chỉnh về tiến độ, thời gian hoàn thành dự án. Theo đó, hạn cuối cùng mà Hà Tĩnh yêu cầu là vào tháng 11.2022, chủ đầu tư phải hoàn thiện và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Thế nhưng, đến nay doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thiện được bến thuyền du lịch và khu công viên, còn các hạng mục khác vẫn đang nằm trên giấy khiến phần lớn diện tích của khu "đất vàng" nằm ở cửa ngõ phía Nam TP.Hà Tĩnh bị bỏ hoang lãng phí.

Hệ thống cọc nhồi đã được cắm xuống đất từ lâu nhưng các công trình bên trên chưa được xây dựng PHẠM ĐỨC

Kios bán hàng mà chủ đầu tư xây dựng trái phép bên trong dự án vẫn chưa được chủ đầu tư tháo gỡ PHẠM ĐỨC

Hạng mục bến thuyền của dự án đã được làm xong từ lâu nhưng đìu hiu khách du lịch PHẠM ĐỨC

Hạng mục công viên đã được xây dựng xong nhưng chưa hoạt động PHẠM ĐỨC

Bên trong các tòa nhà công viên của dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung trống trơ, trống hoác PHẠM ĐỨC

Ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND P.Đại Nài (TP.Hà Tĩnh) cho biết, dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung được tỉnh phê duyệt trên khu đất nằm ở vị trí đắc địa thuộc địa phận của phường. Trước thực trạng dự án bị chậm tiến độ kéo dài, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã phản đối rất quyết liệt vì chủ đầu tư chậm đưa đất đai vào sử dụng khiến khu "đất vàng" bỏ hoang. “Chúng tôi cũng đã đề xuất với UBND thành phố để kiến nghị với tỉnh để đốc thúc chủ đầu tư sớm triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án. Dự án này nằm ở cửa ngõ phía Nam của TP.Hà Tĩnh, được kỳ vọng tạo bộ mặt cho đô thị khang trang hơn nhưng để đất đai hoang hóa như vậy là rất lãng phí”, ông Hiền nói.

Tác giả: Phạm Đức

Nguồn tin: Báo Thanh Niên