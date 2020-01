Cán bộ công an 'lỡ' đi ngược chiều bị tuýt còi: Tại lâu không ra phố

Ngày 4/1, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh một chiến sỹ CSGT – Trật tự - Cơ động Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) ra hiệu lệnh dừng xe đối với một người đàn ông mặc sắc phục công an đi ngược chiều trên đường Hoàng Văn Thụ (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe và nhắc nhở, người mặc sắc phục công an đi xe máy quay lại đúng chiều đường, và cùng chiến sỹ cảnh sát trật tự quay lại tổ công tác làm việc.

Clip trên sau khi được chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục nghìn lượt xem và bình luận.

Sáng ngày 5/1/2020, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xác nhận và cho biết, sự việc xảy ra tại đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng) vào sáng 2/1/2020.

"Do chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng lâu ngày không lên đường phố nên cứ nghĩ đường đó đi như trước nên anh em chiến sĩ Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng chỉ nhắc nhở thôi.

Ở trường hợp này, chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng không cố tình. Do đường Đinh Tiên Hoàng mới đổi chiều, chiến sĩ đó ở trong quê nên không để ý", đại diện Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng nói.

Được biết, thời điểm trên, chiến sỹ Công an huyện Tiên Lãng ra nội thành Hải Phòng báo cáo công tác.

Tuy nhiên, do lâu ngày chưa ra thành phố nên chiến sỹ công an này không quan sát biển báo, không biết đường Đinh Tiên Hoàng đảo chiều cách đây vài tháng.

Tác giả: TH

Nguồn tin: doisongplus.vn