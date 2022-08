Camera ghi lại cảnh xe Mazda húc bay người dân bên vỉa hè, rơi cả biển số

Camera ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (24/8), ở khu vực thuộc xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Tại thời điểm nói trên, có hai người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè, trong đó một người đang quét sân.

Bất ngờ, một chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda lao đến với tốc độ nhanh, tông vào một người phụ nữ khiến người này bị hất văng ra xa, nằm bất động.

Camera ghi lại khoảnh khắc xe Mazda húc bay người dân bên vỉa hè, rơi cả biển số

Người phụ nữ đang đứng quét sân gần đó may mắn chỉ bị chiếc ô tô sượt qua. Ở hiện trường, biển số xe chiếc xe Mazda bị rơi ra ngoài.

Hiện vẫn chưa rõ thông tin, tình trạng của người gặp nạn.

Clip: Mạng xã hội giao thông

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn