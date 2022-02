Cách tống tiền của 13 bị can nguyên là công an phường vừa bị truy tố

Có đến 51 người bị bắt rồi lại được thả Kết luận điều tra nêu, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 4-2020, các bị can là cảnh sát khu vực gồm Đỗ Hà Danh, Nguyễn Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tuấn, Điền Đức Quang, Trịnh Hoàng Dương, Võ Quang Kế, Lê Đình Vũ, Phạm Ngọc Vy, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Đăng Chiến, tổ chức đi tuần tra trên địa bàn mình phụ trách, bắt giữ những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy và đưa về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, những người bị bắt giữ được lấy lời khai nhưng không lập hồ sơ vụ án mà các cán bộ công an yêu cầu gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến nộp sẽ được về nhà. Theo điều tra của Công an TP.HCM, có tất cả 51 người đã bị bắt giữ về hành vi trên và sau đó đều được thả.