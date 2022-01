Cách ly 3 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.731.257 ca mắc COVID-19, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 17.550 ca nhiễm). Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.355.286 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.291 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.195 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.145 ca; Thở máy không xâm lấn: 159 ca; Thở máy xâm lấn: 773 ca; ECMO: 19 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 225 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.394 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.308.498 mẫu tương đương 74.782.912 lượt người, tăng 87.124 mẫu so với ngày trước đó. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 150.935.915 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.555.511 liều, tiêm mũi 2 là 68.435.813 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 4.944.591 liều.