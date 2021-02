Cách bày mâm ngũ quả mang lại may mắn trong năm mới cho gia chủ

Các loại quả thường được bày biện trên mâm ngũ quả ngày Tết gồm có: Chuối: tượng trưng cho con cháu sum vầy, quây quần, đầm ấm hạnh phúc bên nhau và cùng nhau hứng lấy may mắn, luôn bao bọc và che chở cho nhau suốt đời. Phật thủ: tượng trưng cho bàn tay khổng lồ của Phật Tổ Như Lai luôn che chở cho cả gia đình. Bưởi: thể hiện mong muốn an khang, thịnh vượng. Lê, Đào, Cam, Quýt: tượng trưng cho sự thành đạt danh vọng, thăng tiến trong sự nghiệp. Lựu: mong muốn con đàn cháu đống. Táo: tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Thanh long: tượng trưng cho rồng mây hội tụ, thể hiện sự phát tài phát lộc. Quả trứng gà/ Lêkima: là lộc trời cho. Dưa hấu: căng tròn, mát lành thể hiện sự ngọt ngào, may mắn. Sung: gắn với biểu tượng sung mãn, sức khỏe và tiền bạc. Đu đủ: nghĩ là đầy đủ, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Xoài: phát âm giống như “xài” tượng trưng cho cầu mong việc tiêu xài không thiếu thốn.