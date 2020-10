Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình sắp có mưa "đặc biệt to"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Trong 10 ngày tới sẽ có 2 dạng hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Cụ thể, áp thấp nhiệt đới vừa di chuyển vào Biển Đông và đang hướng di chuyển về khu vực miền Trung và có khả năng mạnh lên thành bão. Với hình thái thời tiết này thì khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 6-7, có khả năng có lúc cấp 8, gió giật rất mạnh, mưa rào và giông mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tiếp theo, trong những ngày tới nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao, đồng thời gió mùa tây nam cũng đang hoạt động mạnh. Đây là tổ hợp các hình thái thiên tai điển hình thường gây mưa lớn diện rộng ở khu vực miền Trung.

"Chúng tôi dự báo từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to", ông Khiêm cho biết.

Ông Khiêm thông tin thêm, tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, cục bộ có nơi trên 800mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Còn theo dự báo dài hơn, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết năm 2020 vẫn còn có khả năng có từ 4-6 áp thấp nhiệt đới/bão xuất hiện trên biển Đông. Trong đó có từ 2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; vì vậy các thiên tai mưa, lũ còn có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến tháng 11/2020.

Trước tình hình thời tiết như phân tích ở trên, ông Khiêm đưa ra khuyến cáo, đối với thời tiết biển do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cộng thêm tác động của không khí lạnh nên hầu khắp các khu vực biển Đông trong những ngày tới đều xảy ra tình trạng thời tiết xấu, mưa giông gió mạnh, sóng cao, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Vì vậy, cần lưu ý cảnh báo các nguy hiểm đối với các tàu thuyền, khu vực có lồng bè nuôi trồng thủy sản và công trình ven biển.

Trên đất liền đáng ngại nhất vẫn là tình trạng mưa lũ ở miền Trung. Trước đó, ở các tỉnh Trung Bộ giai đoạn từ ngày 6-13/10 đã xảy ra mưa rất lớn, các hồ đã tích thêm nước. Khu vực này đất đã bão hòa, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn. Ngoài ra, nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, kèm theo đó là tình trạng ngập úng diện rộng có khả năng xuất hiện.

"Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi cũng là mối quan tâm lớn đối với các chính quyền địa phương và người dân", ông Khiêm nói thêm.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí