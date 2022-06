Các sản phẩm của Công ty Việt Á luôn nằm trong 'giỏ hàng' của Đà Nẵng

Sản phẩm của Việt Á đều có tên trong các quyết định mua sắm

Trước và sau thời điểm Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm (2/7/2021), Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đều có tên trong các quyết định phê duyệt mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm ở Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 27/2/2021, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định về việc mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng.

Tổng giá trị dự toán hàng hóa có giá trị hơn 34,5 tỷ đồng. Trong đó, Việt Á cung cấp 20.000 test iVAs DNA/RNA Extraction Kit Am (đơn giá 160.000 đồng/test), 20.000 test iVA aRNA Extraction Kit P (đơn giá 31.500 đồng/test), 50.000 test LightPower iVASARS-CoV-2 IstRT-rPCR Kit (bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2) với đơn giá 509.250 đồng/test.

Hay ngày 19/5/2021, Đà Nẵng phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch với tổng giá trị dự toán hơn 53,1 tỷ đồng. Trong đợt này, Việt Á cung cấp cho CDC Đà Nẵng 50.000 test iVAs DNA/RNA Extraction Kit Am với đơn giá 160.000 đồng/test, 20.000 test iVA aRNA Extraction Kit P với đơn giá 31.500 đồng/test…

Đà Nẵng đã mua kit test, sinh phẩm của Công ty Việt Á với số tiền là 248 tỷ đồng. Ảnh: Thành Vân.



Tiếp đến, ngày 12/8/2021, thành phố phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm với tổng dự toán hơn 62,3 tỷ đồng. Lần này, Việt Á cung cấp 130.000 kit tách chiết và 70.000 bộ test chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2.

Ngày 17/8/2021, Đà Nẵng phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 với tổng giá trị dự toán hơn 67,7 tỷ đồng. Trong đó, Việt Á cung cấp 100.000 kit tách chiết DNA/RNA với đơn giá 136.500 đồng/test, 10.000 kit tách chiết RNA với đơn giá 42.000 đồng/test, 90.000 bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2 với đơn giá 367.000 đồng/test.

Ngày 10/9/2021, Đà Nẵng tiếp tục phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch với tổng giá trị dự toán hơn 48,6 tỷ đồng. Trong đó Việt Á cung cấp 40.000 test kit tách chiết DNA/RNA với đơn giá 136.000 đồng/tes, 40.000 test chẩn đoán in vitro với đơn giá 367.500 đồng/test.

Ngày 13/12, tiếp tục phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm với tổng giá trị dự toán hơn 54,8 tỷ đồng. Việt Á cung cấp 10.000 test kit tách chiết RNA thủ công với đơn giá 42.000 đồng/test, 70.000 kit tách chiết DNA/RNA với đơn giá 136.000 đồng/test, 50.000 test chẩn đoán in vitro với đơn giá 367.500 đồng/test.

Giám đốc CDC Đà Nẵng bị bắt tạm giam về hành vi "Tham ô tài sản". Ảnh: Thành Vân.



Chi 248 tỷ mua sinh phẩm, kit test của Việt Á

Đà Nẵng là địa phương xảy ra nhiều đợt dịch và nhiều lần xét nghiệm diện rộng toàn dân. Ngoài việc phải đấu thầu mua sắm trang thiết bị chống dịch, Đà Nẵng cũng nhận nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ, của các cá nhân, tổ chức tặng các bộ xét nghiệm. Có thời điểm, người dân sống trong "vùng đỏ", khu vực phong tỏa và thực hiện xét nghiệm (test nhanh) với tần suất 3 ngày/1 lần.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, nhằm thực hiện tốt công tác xét nghiệm, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hệ thống xét nghiệm RT-PCR thành phố được tăng cường, với 9 đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và 5 đơn vị xét nghiệm khẳng định. Trong đó CDC Đà Nẵng chịu trách nhiệm chính trong tham mưu tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ giám sát, kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể, từ ngày 1-31/5/2021, trên địa bàn thành phố đã có 408.593 lượt người được xét nghiệm RT-PCR. Trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thực hiện 336.238 xét nghiệm.

Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 10/2021, thực hiện các kế hoạch xét nghiệm của UBND TP. Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng đã xét nghiệm cho gần 5,4 triệu lượt người bằng phương pháp RT-PCR.

Để phục vụ công tác xét nghiệm trên địa bàn TP. Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng và Sở Y tế đã có tờ trình, ý kiến của Sở Tài chính, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng năm 2020 và 2021 để phuc vụ công tác phòng chống dịch.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng thông tin, trong quá trình điều tra đã xác minh những dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc mua kit test, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Việt Á tại TP. Đà Nẵng.

Theo ông Viên, liên quan đến vụ kit test của Công ty Việt Á, Bộ Công an đã chỉ đạo 63 tỉnh thành rà soát. Được sự ủy thác điều tra của Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với các địa phương đang thực hiện điều tra. Theo định hướng của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương dự kiến đến cuối quý III/2022 sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Tại TP. Đà Nẵng, sau khi Bộ Công an khởi tố Công ty Việt Á, Công an TP. Đà Nẵng đã chủ động vào cuộc. Cùng lúc đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra TP. Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước cũng vào cuộc. Sau đó, Bộ Công an có ủy thác điều tra cho Công an TP. Đà Nẵng.

"Qua điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu vi phạm. Chúng ta thu mua số lượng kit test, sinh phẩm phòng chống dịch là 275 tỷ đồng, riêng liên quan đến Công ty Việt Á là khoảng 248 tỷ đồng. Đà Nẵng nằm trong Top 5 địa phương đặt mua nhiều nhất. Đồng thời, địa phương cũng có nguồn kinh phí dự phòng từ những nhiệm kỳ trước, khi có sự cố đã sử dụng mua sinh phẩm ngay để phục vụ công tác phòng chống dịch", Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng thông tin.

Chiều 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (SN 1964, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Giám đốc CDC Đà Nẵng về hành vi "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu Công an TP. Đà Nẵng xác định, từ năm 2020-2021, ông Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với Công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được TP. Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Thạnh đã chỉ đạo thuộc cấp làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, đồng thời biến hàng chục ngàn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của Công ty Việt Á.

Số vật tư dôi dư sau khi "phù phép", ông Thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho Công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận. Theo điều tra ban đầu, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Tác giả: Thành Vân

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư