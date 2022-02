Cà vẹt ôtô bị sai tiếng Anh: Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông nói gì?

Cà vẹt mẫu mới dùng từ "Sit" để chỉ "Số chỗ ngồi" là sai ngữ pháp - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 13-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã nắm được sự việc trên mạng xã hội xôn xao thông tin với nội dung cho là trong giấy đăng ký xe (cà vẹt) mẫu cũ và mẫu mới từ "Sit" (động từ) để chỉ "Số chỗ ngồi" (danh từ) là không đúng.

Liên quan đến vấn đề này, Phòng PC08 cho biết đã nắm và báo cáo lãnh đạo.

Cà vẹt xe này được tài khoản đăng tải là do Phòng PC08 Công an TP.HCM cấp. Không chỉ có cà vẹt được cấp tại TP.HCM mà theo tìm hiểu, cà vẹt ôtô ở nhiều tỉnh thành, địa phương cũng sai tương tự. Đây cũng là phôi cà vẹt dùng chung trên cả nước do Cục Cảnh sát giao thông gửi về các địa phương.

Trong khi đó, trên bằng lái (giấy phép lái xe), ở phía sau phần các loại xe cơ giới được điều khiển, phần tiếng Anh đã dùng "seats" (danh từ) để nói về số chỗ ngồi trên xe.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này, thượng tá Phạm Việt Công, phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên và đang cho rà soát hết lại, sắp tới sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp. Vị này cho hay, nếu cà vẹt mới có thay đổi gì thì những người dùng cà vẹt cũ cũng không phải đổi.

"Sắp tới trong tiến độ cải cách hành chính, dịch vụ công, chúng tôi cũng sẽ rà soát tổng thể, cái nào chưa chuẩn chúng tôi sẽ tiếp thu để chỉnh sửa, nếu còn gì chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh lại", thượng tá Công nói.

Phía sau bằng lái xe trong phần tiếng Anh đã dùng từ "seats" để chỉ số chỗ ngồi







