Ca sĩ Trương Đan Huy tuyên bố 'vỡ nợ', Tấn Beo muốn bán nhà vì dịch COVID-19

Mới đây, ca sĩ Trương Đan Huy – từng nổi đình nổi đám trong giai đoạn những năm 2001 - 2002 với các bản hit như “Đừng giận em anh nhé”, “Dĩ vãng cuộc đời”, “Mơ về cô bé yêu”,… và cũng là ca sĩ tiên phong cho phong trào làm MV ca nhạc với mức cát – xê cao ngất ngưởng có bài chia sẻ dài về tỉnh cảnh khó khăn của mình trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ viết: “Trong thời gian vừa qua, dịch COVID-19 ập đến gây nhiều khó khăn trong kinh doanh và làm thiệt hại về kinh tế rất lớn của mọi người và trong đó có Huy. Huy làm ăn thua lỗ, không còn khả năng tồn tại, dẫn đến một số nợ, tạm thời chưa trả được .

Huy xin đính chính lại một lần nữa với mọi người, về câu nói của Duy Phước khi về Cần Thơ ghé thăm nhà Huy có nói câu “Huy là đại gia nghìn tỷ”. Đó chỉ là câu nói đùa của Duy Phước, do Duy Phước là nghệ sĩ hài nên nói cho vui, nhưng thực tế Huy cũng không phải là đại gia như Duy Phước nói. Trước đây Huy cũng đã đính chính chuyện này trên trang cá nhân của Huy”.

Theo Trương Đan Huy, sau khi làn sóng COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam khiến anh làm ăn thất bại, vì muốn duy trì hoạt động kinh doanh gỗ nên anh đã vay mượn nhiều người với nhiều mức lãi suất trong suốt 2 năm qua. Nhưng đến thời điểm hiện tại, do dịch kéo dài nên nam ca sĩ không còn khả năng chi trả. Do đó anh đã thương lượng với các chủ nợ, xin ngưng trả lãi để bán một số nhà xưởng ở TP. Hồ Chí Minh, lấy tiền trả dứt nợ gốc. Cuối cùng Trương Đan Huy hi vọng những người từng cho nam ca sĩ vay tiền sẽ hiểu và thông cảm cho tình cảnh hiện tại của anh.

Trước đó, nghệ sĩ Tấn Beo cũng đăng tải clip trên YouTube, tâm sự về chuyện muốn bán nhà vì quá khó khăn nhưng gặp phải nhiều trở ngại.

Tấn Beo cho biết, cách đây 20 năm anh mua lại một căn nhà ở TP. Hồ Chí Minh vì ngôi nhà anh đang ở tại quận 8 sắp bị giải tỏa. Tuy nhiên, sau đó Tấn Beo mới biết căn nhà mình mua nằm trong khu quy hoạch treo nên thủ tục làm giấy tờ nhà đất khá khó khăn mặc dù nam diễn viên vẫn đóng thuế đất hàng tháng.

"Dịch bệnh tới liên tục, không làm ăn được gì, công việc trì trệ, không suôn sẻ. Tôi xui một cái là không tìm hiểu kỹ, mua đúng nhà trong khu dự án treo, nên không biết phải làm như thế nào. Tôi cứ ngỡ về già sẽ có căn nhà để an cư lạc nghiệp mà giờ lại không có gì. Trong lúc khó khăn như thế này, tôi chỉ muốn bán đại căn nhà này đi cho rồi, chứ cứ chờ mãi thì đến bao giờ. Tôi rất buồn…Tôi cũng mong mọi người có thông tin gì thì thông báo cho tôi biết để tôi tìm cách xử lý, chứ giờ khó khăn quá chẳng biết làm thế nào”, anh nói.

Không chỉ Trương Đan Huy, Tấn Beo mà hiện tại, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang gặp phải tỉnh cảnh tương tự vì các hoạt động văn hóa – giải trí bị “đóng băng” để phòng, chống dịch COVID -19.

Cũng trong giai đoạn khó khăn này, thay vì chọn cách ở nhà thì cũng có nhiều nghệ sĩ xung phong đi vào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh để tiếp tế nhu yếu phẩm như Xuân Bắc, Thái Thùy Linh,..Mới đây, khi TP. Hồ Chí Minh ra quyết định giãn cách xã hội, MC Quỳnh Hoa, người mẫu Hoàng Phi Kha, diễn viên Peter Phạm,…cũng khiến nhiều khán giả xúc động khi tình nguyện thức xuyên đêm hỗ trợ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm.

