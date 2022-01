Cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông trong ngày 28 Tết Âm lịch

Giao thông thông thoáng tại đường Trường Chinh - Hà Nội trong ngày 28 Tết Nhâm Dần.



Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương); (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 giảm 4 vụ; giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương).

Trong lĩnh vực đường bộ, cả nước xảy ra 27 vụ, làm chết 15 người, bị thương 12 người (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương); (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 giảm 4 vụ; giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương).

Trong lĩnh vực đường sắt đã không xảy ra tai nạn (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 không tăng, không giảm); (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 giảm 2 vụ; giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương).

Tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh, vào chiều ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Âm lịch) lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ha Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh lượng người tham gia giao thông di chuyển từ Hà Nội về các địa phương lân cận tăng cao, phương tiện giao thông di chuyển chậm, ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Đến 19h00’ cùng ngày phương tiện tham gia giao thông giảm dần.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường cao tốc mở tối đa các làn thu phí thủ công, hướng dẫn, phân luồng từ xa trước khi các phương tiện đi vào trạm thu phí.

Đến 11h00’ ngày 30/1/2022 (tức ngày 28 Âm lịch), trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Hà Nội, vành đai 3 trên cao, khu vực nội đô lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm, giao thông ổn định.

Tại TP. HCM và các địa phương giáp ranh, vào chiều ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Âm lịch) lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân về quê, các tuyến đường ra vào cửa ngõ TP. HCM đi các tỉnh giáp ranh phía Tây di chuyển chậm vào giờ cao điểm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trên tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện vừa phải, di chuyển bình thường.

Trên các tuyến Quốc lộ 1 đi qua các tỉnh mật độ phương tiện tham gia lưu thông tăng cao, lực lượng CSGT của PC08 Công an Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương có mặt đầy đủ tại các vị trí được phân công, tại các khu vực cầu hẹp, các giao lộ phức tạp, triển khai phương án phân luồng từ xa, tăng cường tuần lưu tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh trên tuyến không để xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển ổn định, thông suốt.

Cũng trong ngày 30/1, Cảnh sát gia thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.108 trường hợp vi phạm; phạt tiền 8,02 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ô tô, 691 xe mô tô; tước 539 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 301 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera.

