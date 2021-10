Bùng nổ tranh cãi clip Thuỷ Tiên "diễn" khi làm từ thiện, có máy quay theo sát hô "rồi" mới bắt đầu xuống xe?

Lùm xùm từ thiện và sao kê của giới nghệ sĩ đến nay vẫn là chủ đề được đông đảo netizen quan tâm. Những ngày vừa qua, có lẽ Thuỷ Tiên là cái tên bị dân tình réo nhiều nhất. Và đỉnh điểm của ồn ào này chính là việc nữ ca sĩ bị công an mời làm việc.

Cho đến tối ngày 20/10, cộng đồng mạng bỗng liên tục truyền tay nhau đoạn clip bà xã Công Vinh đi làm từ thiện ở miền Trung nhưng gây tranh cãi vì người cầm máy quay hô lớn "Rồi" Thuỷ Tiên mới bước xuống xe. Ngay lập tức, bà con xung quanh đều rần rần vỗ tay hưởng ứng, hò hét, nhìn khung cảnh hệt như đã lên kịch bản từ trước. 1 số người đặt nghi vấn cho rằng Thuỷ Tiên diễn khi có máy quay ghi hình, tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán chưa có căn cứ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thuỷ Tiên làm từ thiện gây tranh cãi

Thời gian qua, vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên liên tục nhận nhiều phản ứng từ dư luận vì nghi vấn ăn chặn tiền quyên góp từ các mạnh thường quân

...

Cách đây không lâu, cặp đôi cũng đã đến ngân hàng để sao kê mọi khoản tiền liên quan đến chuyện làm từ thiện

Hiện tại, nhất cử nhất động của Công Vinh và Thuỷ Tiên vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen

Ảnh: Sưu tầm

Tác giả: Xuka

Nguồn tin: Doanh nghiệp và Tiếp thị