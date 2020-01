Bực tức vì bị nghi trộm điện thoại, thanh niên chém bạn nhậu suýt chết

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) hôm nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Như Thuần (20 tuổi, ngụ xã Cần Đăng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 9/2019, Thuần cùng với Nguyễn Chí Thành (26 tuổi), Lê Hoàng Lực (19 tuổi) và thanh niên tên Trung tổ chức tiệc nhậu tại một nhà trọ ở ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa.

Do nhậu say nên Trung nằm nghỉ trước và để sạc 1 điện thoại di dộng trong phòng trọ.

Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Thuần nghỉ nhậu, về phòng của mình ngủ.

Lúc này, khi dọn dẹp phòng, Lực không thấy điện thoại của Trung nên nói lại với Thành.

Thành đến phòng của Thuần thì phát hiện chiếc điện thoại của Trung nên nghi ngờ, buông lời trách móc sao trộm đồ của bạn.

Bực tức không biết vì sao điện thoại lại nằm trong phòng của mình và bị Thành đổ thừa là kẻ trộm nên Thuần cầm dao tự chế chém Thành nhiều nhát. Thành được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, Thành bị 36% thương tật.

