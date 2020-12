Bốn mẹ con thương vong, nghi do đốt than trong phòng ngủ sưởi ấm

Người thân của gia đình chị L. trong căn phòng của những người gặp nạn



Theo thông tin từ UBND xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), các nạn nhân trong vụ việc thương tâm nói trên là chị T.T.T.L. và 3 con nhỏ của chị.

Trong đó con đầu là D.T.H.Th. (9 tuổi) và con thứ hai D.Đ.H. (4 tuổi) đã tử vong. Chị L. và cháu út mới 1 tháng tuổi bị hôn mê sâu, được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chị L. có chồng đang làm ăn ở Lào. Gia đình vừa mới tổ chức mừng đầy tháng cho cháu út vào ngày 2/12.

Hai chậu than được phát hiện dưới dường ngủ của mẹ con chị L.



Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân của vụ việc là do ngộ độc khí than. Phía dưới giường ngủ của 4 mẹ con chị L. có nhiều chậu than củi.

Tác giả: HOÀNG NAM

Nguồn tin: Báo Tiền Phong