Bỏ túi mẹo nhỏ sở hữu ngay làn da bóng khỏe, mịn màng

Không rửa mặt quá nhiều

Sai lầm của không ít các bạn gái luôn lo lắng về việc bị nổi mụn và nghĩ rằng rửa mặt thật kỹ và nhiều lần chính là biện pháp ngăn ngừa mụn tốt nhất. Rửa mặt nhiều, chưa hẳn đã tốt, các chuyên da chăm sóc da khuyên rằng chúng ta nên rửa mặt ít đi, bạn nên rửa mặt với sữa rửa mặt nhẹ dịu, không có xà phòng vào buổi tối và chỉ rửa mặt với nước vào buổi sáng. Bởi khi bạn rửa mặt quá nhiều sẽ tác động không nhỏ đến làn da mặt vốn đã khá nhạy cảm, nó không những làm làn da bạn bị khô và mỏng đi mà còn khiến chúng trở lên nhạy cảm và dễ nổi mụn hơn.

Dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học

Nếu bạn hỏi các bác sĩ da liễu rằng đâu là cách hiệu quả nhất để có làn da căng bóng, mịn mượt, dám chắc câu trả lời sẽ là dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học. Đây là cách làm mịn da hiệu quả nhất mà bạn có thể nhận thấy sự khác biệt chỉ sau một vài lần dùng. Sở dĩ sản phẩm tẩy da chết hóa học quyền năng đến vậy là bởi nó tăng tốc độ tái tạo da, loại bỏ lớp da chết già cỗi trên bề mặt, hé lộ lớp da mới trẻ trung, bóng bẩy. Vậy nhưng không chỉ tác động lên bề mặt da, nó còn làm sạch sâu lỗ chân lông, giải quyết cặn bẩn, dầu thừa bít tắc trong lỗ chân lông từ đó loại bỏ mụn ẩn, trị và ngăn ngừa mụn, mang đến làn da mịn màng hơn.

Bổ sung vitamin C vào quy trình dưỡng da

Nhiều tín đồ skincare tìm đến serum vitamin C với mục đích chính là để làm mờ thâm, sáng da nhưng ngoài những chức năng nổi tiếng đó, vitamin C còn cải thiện vẻ rạng rỡ, bóng khỏe cho da, duy trì làn da trẻ trung và bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa. Bởi vậy, dùng thêm serum vitamin C chính là cách hiệu quả nhất để vừa làm da căng bóng lại vừa bảo vệ da, chống lão hóa.

Cách dùng serum vitamin C được các bác sĩ da liễu ủng hộ là dùng trước kem chống nắng. Khi đó, bạn sẽ vừa nâng cao được hiệu quả chống nắng, bảo vệ da lại vừa được tận hưởng hàng loạt tác dụng kể trên, duy trì làn da khỏe đẹp dài lâu.

Chú trọng dưỡng ẩm

Đặc biệt vào mùa thời tiết hanh khô như miền Bắc này thì việc dưỡng ẩm cho ra là hết sức cần thiết. Bạn cũng có thể áp dụng các biện pháp dưỡng ẩm đơn giản ngay tại nhà như đắp mặt nạ dưỡng ẩm vào mỗi tối trước khi ngủ. Các loại mặt nạ tự nhiên như dưa chuột, sữa chua cũng là một giải pháp khá tốt dành cho bạn để giữ cho làn da luôn được tươi trẻ mịn màng.

Dùng toner trước khi bôi kem dưỡng

Làn da sẽ hấp thụ dưỡng chất từ serum, kem dưỡng… hiệu quả hơn khi ở trạng thái ẩm, hấp thụ tốt hơn đồng nghĩa với việc da sẽ căng bóng, mướt mát hơn. Đó là lý do mà bạn rất nên dùng toner trước khi thoa các sản phẩm dưỡng nếu muốn có làn da bóng khỏe. Bước này vừa giúp làm sạch da kỹ càng hơn, loại bỏ cặn bẩn còn sót lại sau khi rửa mặt lại vừa cấp ẩm tức thì cho da, tạo điều kiện để dưỡng chất trong các sản phẩm sau đó thẩm thấu sâu hơn, nâng cao hiệu quả dưỡng da.

Bạn cũng có thể thay thế toner bằng nước xịt cấp ẩm. Hãy xịt lên da một cách hào phóng, sau đó dùng bông tẩy trang lau nhẹ để da chuyển từ trạng thái ướt sang ẩm và bôi serum/kem dưỡng ngay sau đó.

Sử dụng kem dưỡng mắt điều trị quầng thâm

Đối với mọi người thường hay phải làm việc đêm, thức khuya thì cũng rất khó có thể tránh được vấn đề quầng thâm mắt xuất hiện. Không những vậy mà cũng có thể xuất hiện trên vùng mắt những dấu chân chim, nếp nhăn,.. để ngăn chặn ngay những vấn đề quầng thâm mắt này thì chúng ta chẳng thể bỏ qua bước sử dụng kem dưỡng mắt. Điều này vô cùng cần thiết, sở dĩ vùng mắt nhăn dù da có đẹp đến đâu cũng k ngăn được vẻ lão hóa của bạn.

Chăm dùng mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên

Hàng tuần bạn ít nhất dành ra một 1-2 buổi để đắp mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên như: Trà xanh, bơ, trứng, cà chua, sữa chua,.... hỗn hợp từ những thứ này sẽ giúp da chúng ta sáng lên, được cấp ẩm, mỗi loại nguyên liệu sẽ đáp ứng nhu cầu da khác nhau. Vì vậy, hãy dành một chút thời gian để đắp mặt nạ cải thiện da đẹp mịn màng không tì vết.

