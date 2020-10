Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Thượng tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục Trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Mai Thế Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.



Ngày 23/10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục Trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Mai Thế Quang, Cục An ninh Đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc Trung tá Mai Thế Quang được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp thêm sức mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu chiến lược của tỉnh trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Mai Thế Quang



Đồng chí Nguyễn Xuân Ký tin tưởng, trong vai trò nhiệm vụ mới, được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm, Trung tá Mai Thế Quang chắc chắn sẽ phát huy được những lợi thế của mình, tham mưu ngày càng hiệu quả cho tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự; đồng hành cùng Công an tỉnh Quảng Ninh – đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng, đoàn kết, cộng thêm truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của Đất mỏ để tạo sức mạnh cho tập thể, trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương người đứng đầu, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân cách mạng ở tỉnh Quảng Ninh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

... Đại tá Phạm Đăng Khoa trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 22/10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Mừng, sinh năm 1967, quê quán huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên;

Đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Trường Lâm, sinh năm 1979, quê quán huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Trưởng phòng Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu, Văn phòng Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.



Chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ