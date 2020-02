Bộ Quốc phòng, Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Minh Quang.



Sáng 6/2, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, việc điều động Đại tá Lê Minh Quang đến nhận công tác giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với đồng chí Lê Minh Quang, đây vừa là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, đề nghị Đại tá Lê Minh Quang khẩn trương tiếp nhận công tác, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt chức năng cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; chủ trì phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin, phân tích, xử lý, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách, biện pháp công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Đàm Văn Khanh.

Trước đó, chiều 5/2, Công an Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thay mặt Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã traoquyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và lãnh đạo Quân khu 3 chúc mừng Đại tá Đinh Công Lưu và Đại tá Nguyễn Công Hoan.

Chiều 5/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình thay cho Đại tá Nguyễn Công Hoan được Bộ Quốc phòng quyết định cho nghỉ hưu từ ngày 1/1/2020.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh mong muốn trên cương vị mới Đại tá Đinh Công Lưu sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tiếp tục chăm lo xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ