Bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/3, tại Hội trường Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Trung tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981, quê quán: tỉnh Hà Nam; vào Công an nhân dân năm 1999; trình độ: Tiến sĩ tội phạm học và điều tra tội phạm, Cử nhân Cảnh sát kinh tế, Cử nhân tiếng Anh, Cao cấp lý luận chính trị; Chức danh: Chuyên viên cao cấp.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và tin tưởng với cương vị mới, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục phát huy trình độ, năng lực để cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Trên cương vị công tác mới không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy trình độ, năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus