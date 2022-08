Bộ Công an điều động đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 30-8, đại tá Đinh Văn Nơi nhận được quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy tỉnh Quảng Ninh đã có tân giám đốc Công an sau 6 tháng vị trí này bị bỏ trống.

Trước đó, người tiền nhiệm ông Nơi là đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Cùng ngày Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Công an điều động đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, làm Giám đốc Công an An Giang, thay ông Nơi.

Đại tá Nơi, 46 tuổi, quê TP Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Trước khi làm giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông giữ chức phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Ông Nơi được biết đến là người đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ án nóng liên quan đến buôn lậu, xã hội đen… Ông cũng có nhiều phát ngôn đanh thép về xử lý tội phạm.

Một số vụ án lớn trên địa bàn do ông Nơi chỉ đạo triệt phá như: Đường dây mua bán ma túy, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu; Triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên (40 tuổi, ngụ An Giang) cầm đầu; Bắt vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới.

Cựu giám đốc Công an tỉnh An Giang đã từng chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh và dùng làm số đường dây nóng. Đây là vị giám đốc Công an tỉnh đầu tiên thực hiện việc này.

Chia sẻ với báo chí, ông Nơi từng cho biết có ngày số điện thoại của ông nhận được hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi. Nhờ những tin tức của người dân cung cấp, ông nhanh chóng nắm chắc được từng địa bàn quản lý, giúp lực lượng Công an An Giang phá được nhiều chuyên án lớn

Ông cũng từng bị một chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng giả trên địa bàn chi 20 tỉ đồng để thuê người điều chuyển ông đi nơi khác.

