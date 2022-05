Bộ Công an đề nghị phong toả tài sản cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Liên quan đến vụ án gây thiệt hại hơn 3,84 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần Dược Cửu Long và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, TP.HCM đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngoài ông Quang, C03 còn đề nghị tạm dừng các giao dịch liên quan tới ông Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế).

Trước đó, ngày 4/4, cơ quan điều tra đã phong tỏa 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng và kê biên 4 bất động sản của vợ chồng bị can Lương Văn Hóa (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Dược Cửu Long).

Nhà chức trách còn kê biên 6 bất động sản của vợ chồng các bị can Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó tổng giám đốc Dược Cửu Long) và Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng doanh nghiệp này).

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Theo kết luận điều tra, năm 2005, trước yêu cầu phục vụ phòng chống dịch cúm A (H5N1), Bộ Y tế đã đặt hàng Công ty cổ phần Dược Cửu Long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc Oseltamivir, giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài.

Trong trường hợp doanh nghiệp đàm phán được giảm giá nguyên liệu thì cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh giá. Từ năm 2006, Công ty cổ phần Dược Cửu Long đã được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD.

...

Tuy nhiên, bị can Lương Văn Hóa đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo, tài liệu kinh doanh để che giấu và để ngoài sổ sách số tiền hơn 3,8 triệu USD. Bên cạnh đó, các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật đến Bộ Y tế với mục đích giữ lại hơn 3,8 triệu USD.

Hành vi này bị cơ quan điều tra cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Quá trình điều tra, bị can Hóa và Ngô Hữu Nghĩa (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Dược, chi nhánh tại TP.HCM) không thừa nhận việc được giảm giá mua nguyên liệu. Nhưng căn cứ tài liệu điều tra, các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm cựu lãnh đạo doanh nghiệp trên “bỏ túi” hơn 3,8 triệu USD.

Trong vụ việc này, ông Cao Minh Quang được Bộ Y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir.

Quá trình kiểm tra, ông Cao Minh Quang biết doanh nghiệp trên còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn 3,8 triệu USD, nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ. Mặc dù sau đó Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra, làm rõ, nhưng bị can Quang vẫn không thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, bị can Cao Minh Quang cho rằng, việc kiểm tra tài chính là của thứ trưởng phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ bị can được giao. Lý do không giao kiểm tra, làm rõ, bị can Quang nói là bận nhiều việc.

Mặc dù vậy, trong vụ án này, bị can Cao Minh Quang thừa nhận những thiếu sót khi không thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế nên không biết Công ty cổ phần Dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD và xin tự nguyện khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC