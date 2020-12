Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin cá nhân dùng bằng giả của ĐH Đông Đô

Ngày 28/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an (ANĐT - BCA) đang điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra xác định Trường Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 cho nhiều cá nhân không đúng quy định.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT - BCA thông báo và đề nghị: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan ANĐT - BCA;

Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan ANĐT - BCA để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 15/01/2021.

Thông tin liên hệ: Cơ quan ANĐT - BCA (Phòng 5), số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; SĐT: 0692342143 hoặc 0692342431.

Trường Đại học Đông Đô. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Kết luận điều tra xác định, vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong lĩnh vực giáo dục.

Trong vụ án này, Trần Khắc Hùng (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục (ĐTLT), Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển công nghệ 4.0 và đồng phạm đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định, Trường Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Trần Khắc Hùng, khi bắt được sẽ xử lý sau; đồng thời tách phần hồ sơ vụ án liên quan đến dấu hiệu sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh của Trường Đại học Đông đô để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 10/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu các cơ quan chủ quản phải xử lý các trường hợp công chức, viên chức sử dụng bằng giả của trường Đại học Đông Đô và một số nội dung liên quan.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí